Grafeld. Seit fünf Jahren startet Carmen Körber-Triphaus täglich von Grafeld aus und arbeitet zusammen mit Eltern, Kindern und Fachkräften daran, die Lebenssituationen der Menschen zu verbessern. In der Landschaft der sozialen und pädagogischen Beratungsangebote hat sie sich mit ihrer Praxis "Kontaktibel" klar positioniert.

Ihre Beschreibung klingt ebenso beruhigend wie motivierend: Die Lösungen für die Herausforderungen einzelner Lebenssituationen seien immer bereits in den Menschen vorhanden, mit denen sie zusammenarbeite, betonte Carmen Körber-Triphaus. Oft wirke es für die Menschen, um die es gehe, als sehr schwierig, mit einzelnen Themen oder Problemen umzugehen. Dabei seien Schritte zur Veränderung und Lösung der Situation oft für die betreffende Person sehr naheliegend. "Ich gehe ja nicht mit meinen Erwartungen in ein Gespräch hinein" so die diplomierte Sozialarbeiterin und Erzieherin. Einzelne Schritte würden immer zusammen erarbeitet. Mal schneller, mal etwas langsamer.

Neben Schulen und Unternehmen gehören auch Paare, Familien und Einzelpersonen zu den Menschen, mit denen die ausgebildete systemische Beraterin und Therapeutin arbeitet. Dabei könnten die Formate und Methoden sehr unterschiedlich sein, erklärt Carmen Körber-Triphaus. Von Sozialtraining und der Gruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen über Eltern- und Familienberatung bis hin zum Teambildung und -entwicklung in Arbeitskontexten“, Konfliktmanagement oder dem Thema "Von der Kunst es sich gut gehen zu lassen - Selbsterkenntnisse und Wünsche" würden die verschiedenen Angebote reichen.

Zahlreiche Beteiligte in Integrationsprojekten

Nach fünf Jahren Betrieb ihrer Praxis "Kontaktibel" könne sie sagen, dass sie ein Gefühl für das System der Zusammenarbeit in der Region und für die Menschen in ihren verschiedenen Lebenssituationen bekommen habe, sagt Carmen Körber-Triphaus. Viel Spaß mache ihr wie den beteiligten Kindern, Eltern und Lehrkräften auch die Arbeit in einzelnen Förderprojekten wie beispielsweise den internationalen Familienfreizeiten an der Grundschule in Menslage. "Integration passiert, in dem wir Menschen miteinander umgehen" sei dabei ihre Haltung, so Carmen Körber-Triphaus. In den Integrationsprojekten arbeite sie mit vielen Beteiligten zusammen. Die Vereine und Verbände bis hin zu den Bäckereien oder den Hegeringen der Jägerschaften seien in derartige Projekte eingebunden. Das stärke das Miteinander der Menschen ganz besonders.

Neben der systemischen Teamberatung mit den Dorfhelferinnen in Badbergen oder der Mitarbeit in „IN VIA Quakenbrück“ finde sich auch die aufsuchende Jugend- und Familienhilfearbeit in ihrem Arbeitsprogramm. Dies laufe in Kooperation mit dem Jugendamt des Landkreises Emsland und mit einem Jugendamt aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen. Der Landkreis Osnabrück sehe eine Zusammenarbeit mit Einzelunternehmen im Bereich der Jugendhilfe noch nicht vor, die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Sozialraums in Quakenbrück verlaufe jedoch sehr gut, so Carmen Körber-Triphaus.

Mit Humor bei der Arbeit

Im vergangenen Jahr habe sie zudem eine zweijährige Weiterbildung im Bereich Systemisch-lösungsfokussierte Supervision und Coaching in Bremen begonnen, Damit wolle sie noch ein "I-Tüpfelchen" auf ihre Qualifikation und damit ihre Angebote setzen. Die Arbeit mit den Menschen in der Region mache ihr einfach sehr viel Spaß, fasste sie die ersten fünf Jahre ihrer Selbständigkeit im Osnabrücker Nordland zusammen. Interessierte Menschen können für ihre aufsuchende systemische Beratung und Therapie sowie Supervision und Coaching sie auch unter www.kontaktibel.de finden.

Bei der Arbeit, in denen es auch immer wieder Krisensituationen zu begleiten gelte, biete ihr ihre Familie einen sehr guten Rückhalt, freut sich Carmen Körber-Triphaus. Zur regelmäßige "Psychohygiene" gehöre aber auch das Joggen in der Grafelder Landschaft, immer begleitet von Familienhund "Mira". Wenn sie dann noch mit der passenden Portion Humor an die Arbeit gehe, falle es ihr nicht schwer, zu beginn eines jeden Tages aufs Neue zu sagen: "Ich mag die Menschen einfach".