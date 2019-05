Fürstenau. Zum Info-Abend „Wir für Schloss und Park“ begrüßte Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken neben Rat und Verwaltung auch zahlreiche Ehrenamtliche, die sich für die Belange von Schloss und Park einsetzen. Zudem war Axel Friederichs, Leiter der Stadt- und Kreisarchäologie Osnabrück, eingeladen.

Trütken ging zunächst auf die Ideen ein, die von Bürgern während eines Workshops 2015 entwickelt wurden, um Park und Schloss touristisch aufzuwerten. „Heute ziehen wir eine Zwischenbilanz und informieren über den Umsetzungsstand“, so der Samtgemeindebürgermeister. Priorität habe damals die Ausarbeitung und Darstellung des archäologischen Potenzials gehabt. Karl-Heinz Dirkmann, Friedhelm Esch und Werner Hollermann hatten dazu intensive Nachforschungen im Staatsarchiv angestellt.

Eine mobile Minigolfanlage, ein Bouleplatz, die Skateranlage und Winterbänke standen ebenso auf der Agenda wie die Durchforstung und Freischneideaktion im Park. Auch die Beleuchtung von Schlossinsel, Park und Altstadt sei umgesetzt worden. Lobend erwähnt wurde in diesem Zusammenhang die weit fortgeschrittene Renovierung des alten Amtsgefängnisses. Trütken bedanke sich beim Archäologischen Arbeitskreis, der Avantgarde, dem Stadtmarketing, der Stadtstiftung, der Werbegemeinschaft und den vielen Einzelpersonen, die sich für die Umsetzung der Ideen eingesetzt haben.

Fußwege im Park ausbessern

Ein weiteres Thema war die Ausbesserung der Wege im Park. Zunächst sollen die befahrenen Hauptwege überarbeitet werden, anschließend die Fußwege vom Spielplatz ausgebessert. Arnold Tegethoff, Tiefbautechniker, informierte über die Wegstruktur und die geplanten Ausbesserungsarbeiten.

Großen Raum nahmen die Diskussionen zu den Ausgrabungen und dem Gebäude an der Brücke ein. Die Stadt hat bereits einen Antrag bei der Osnabrücker Landschaft gestellt und Kontakte zur Kreisarchäologie und zum Denkmalschutz aufgenommen. „Unser Maximalziel ist die vollständige Wiederherstellung des an der Brücke angrenzenden Gebäudes und das Minimalziel das Wiederherstellen der Gebäudefront, um den Wehrcharakter sichtbar zu machen“, so Trütken.

Ausgrabungen auch Besuchern zugänglich machen

Die Kreisarchäologie habe die Strukturen aufgenommen und Aufnahmen per Drohne gemacht, um das Areal eventuell virtuell begehbar zu machen. Laut Karl-Heinz Dirkmann kamen hier unterschiedliche Epochen der Stadt- und Burgbefestigung zum Vorschein.

Axel Friederichs als Vertreter der Kreisarchäologie wies auf die besonderen Anforderungen hin, die mit einer Offenhaltung des Raumes verbunden sind. Es entstand eine lebhafte Diskussion darüber, wie die Ausgrabungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. So schien ein Einblick in die Kammer durch eine Glasabdeckung aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht praktikabel. Ein weiterer Vorschlag war die Errichtung einer Ständerkonstruktion aus Stahl oder Holz über die Ausgrabungen, wobei die mittelalterliche Ansicht der Schlossinsel erhalten bleiben soll. Eine Möglichkeit wäre auch, die historischen Umrisse durch eine Platte erkennbar zu machen.

Lob an die Beetpaten

Gegen Ende der Diskussion wurde vorgeschlagen, den Aushub möglicherweise diagonal zu verfüllen und dann stufig in Richtung Schießscharte gehen zu können. Arnold Tegethoff soll nun beauftragt werden, die Ideen zu skizzieren. Benno Trütken sagte zu, sich mit Karl-Heinz Dirkmann, Friedhelm Esch und weiteren Interessierten über kurzfristig realisierbare Lösungen auszutauschen, um dann der Politik eine schnell umsetzbare Lösung auf Basis der diskutierten Varianten zu präsentieren, damit im Sommer noch eine Umsetzung stattfinden kann.

Weiterhin wurde der Pflegezustand des Parks diskutiert, wobei durchaus „noch Luft nach oben sei“, wie es hieß. Trütken bedankte sich noch einmal ausdrücklich bei den Beetpaten, die wesentlich zum positiven Bild des Parks beitragen. Ferner wurde angeregt, über die bereits vorhandene Saisonkraft am Bauhof hinaus noch einen oder mehrerer Minijobber einzustellen, die ausschließlich für den Park zuständig wären. Zur Optimierung des Pflegeaufwandes wurde die vom Arbeitskreis 2 des Stadtmarketings angeregte Blumenwiese begrüßt, um so über erkennbare und sinnvolle Extensivpflege ein anderes Parkbild zu erzielen.

Weiterhin regte Jürgen Sander als Vorsitzender der Stadtstiftung die Weiterführung des Beleuchtungskonzeptes auf der Schlossinsel an. Dieses Projekt würde die Stadtstiftung ebenso wie das Projekt an der Brücke wohlwollend begleiten.