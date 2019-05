Fürstenau. Die Vorschulkinder des Kinderzentrums Fürstenau haben sich mit den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit beschäftigt. Weil Klimaschutz alle etwas angehe, und um dieses wichtige Thema mehr in den Fokus zu rücken, sei es sinnvoll, bei den „Kleinsten“ und ihren Familien anzufangen, schreibt das Kinderzentrum.

Im Rahmen des Vorschulprojekts seien die zukünftigen Schulkinder mit Hilfe von „Lars, dem kleinen Eisbären“ in drei aufeinander aufbauenden Modulen spielerisch an die Thematik des Klimawandels herangeführt worden, heißt es in der Pressemitteilung des Kinderzentrums weiter. Das Team des Kuhlhoffs Bippen besuchte an zwei Tagen den Kindergarten, um den Kindern den sinnvollen und sparsamen Umgang mit Ressourcen zu vermitteln und ihnen zu zeigen, wie wichtig und einfach es sein kann, sich aktiv am Klimaschutz zu beteiligen.

Anhand von Bildkarten wurden die Kinder sensibilisiert, mehr Strom zu sparen, mehr mit dem Fahrrad zu fahren und weniger Wasser zu verschwenden. Mit anschaulichen Erklärungen und Bewegungsspielen wurden die Themen den Vorschulkindern kindgerecht näher gebracht. Als Highlight folgte der Ausflug mit dem Bus zum Kuhlhoff nach Bippen, wo bei einem selbst zubereiteten gesunden Frühstück die Themen Regionalität, Saisonalität, Verpackung und Anbau verschiedener Lebensmittel vertieft wurden.

Die Kinder erhielten einen Button und ein Armband vom Kuhlhoff-Team, die sie als „Klimaexperten“ auszeichnen.