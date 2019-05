Zahlreiche Nationalitäten treffen ich an der Kuchentheke im Gemeindehaus. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Es ist zwar Ramadan. Aber das ist kein Grund, sich nicht mit Freunden und Bekannten auszutauschen. Und so trafen sich beim jüngsten Café der Begegnung im evangelischen Gemeindehaus in Fürstenau wieder zahlreiche Menschen vieler Nationalitäten, die jetzt in Fürstenau und Umgebung wohnen.