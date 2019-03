Fürstenau. Einen schönen Keglerball haben die Fürstenauer Kegelclubs im Saal Triphaus gefeiert. Zum letzten Mal übergab Herbert Gans als Bürgermeister den Pokal der Stadt Fürstenau. Er wurde vom Kegelclub KC Hätt nich dacht gewonnen, der folglich im kommenden Jahr die Veranstaltung ausrichten wird.

Der Kegelvater des ausrichtenden Vereins Ka(r)L n.e.V., Holger Frye, hieß neben Bürgermeister Herbert Gans besonders die teilnehmenden Vereine willkommen. „Wir vom Ka(r)L n.e.V. freuen uns, das ihr unserer Einladung mit so vielen Keglern gefolgt seit“, betonte Thomas Heidenescher. Sein Dank galt den Tombolaspendern sowie allen, die für ein Gelingen des Turniers und des Keglerballs gesorgt haben.



Die Pokalübergabe schloss sich an. Bei den Damen siegte im Einzelwettbewerb Heike Feldmann (57 Holz) von den Nussknackern vor Andrea Knetsch (57) und Ulla Wilke (56), beide von den Dichten Trichtern. Bei den Herren gewann Jürgen Schmiemann (73) von Außer Rand und Band vor Thomas Brinkers (72) von KC Hätt nich dacht und Alfons Föcke (69) von den Nussknackern. Der Stadtpokal ging an KC Hätt nich dacht vor KC Hose voll und Einer steht immer. Bei den gemischten Clubs hatten die Dichten Tricher die Nase vor. Sie verwiesen Voltlager Freunde und die Nussknacker auf die weiteren Plätze.

Der Hähnchenpokal ging an KC Hose voll. Seine Mitglieder warfen 148 Sätze und errangen dabei 27 Hähnchen. Und auch ein Schätzspiel kam gut an. „Wie viel nehmen wir vom ausrichtenden Club von Weihnachten bis jetzt gemeinsam ab?“, lautete die Frage. Und das Ergebnis war 9403 Gramm. Laurenz Töben von den Voltager Freunden kam mit 9375 Gramm dem Ergebnis am nächsten. Er freute sich über 100 Euro bar auf die Hand. Die Rote Laterne ging an Ansgar Greskamp von den Waltons. Eine Tombola rundete den Ball ab. Die Hauptpreise, gezogen von Glücksfee Anne Hacker aus den beschrifteten Nieten der Vorrunde, gingen an Thomas Schumacher (Motorsäge von Firma Kruse Agrartechnik), Thorsten Hövermann (Reisegutschein Berlin vom Reiseteam) und Jörg Harbecke (Flachbildfernseher von Elektro Haverkamp).