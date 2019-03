Fürstenau. Das Regenrückhaltebecken zwischen dem Freibad und dem Ferienhausgebiet am Sellberg hat die Fürstenauer in den vergangenen 22 Jahren schon vor mancher Überschwemmung im Stadtbereich bewahrt. Jetzt ist es aufgrund der starken Regenfälle aufgestaut worden.

Bei dieser Gelegenheit haben Stauwärter Hendrik Wilke und Clemens Brinkmann von der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Osnabrück überprüft. ob im Rückhaltebereich am Sellberg auch noch alles richtig funktioniert.





In den vergangenen Wochen hat es im fast elf Quadratkilometer großen Einzugsgebiet des Fürstenauer Mühlenbachs erheblich geregnet. Es bestand die Gefahr, dass der Bach im Stadtbereich sein Bett verlässt. Und so wurden die Wassermassen durch Stauwärter Hendrik Wilke aufgefangen. Ab Donnerstag, 14. März wurde eingestaut, das Nassbecken somit geflutet. Beim Einlaufbauwerk wurde die Abflussmenge verringert, sodass das Wasser über die Schwelle in das Regenrückhaltebecken laufen konnte.

Das Wasser stieg bis auf einen Meter unter die Hochwasserüberlaufschwelle an. Da keine weiteren Niederschläge befürchtet wurden, wurde das Trockenbecken nicht benötigt. Die gesamte Anlage besteht aus dem Einlaufbauwerk, den beiden Hochwasserrückhaltebecken (Fechtbecken 23.000 Quadratmeter und Trockenbecken 18.600 Quadratmeter) und den Notüberläufen sowie dem Drosselbauwerk und ist für ein 50-jährliches Hochwasserereignis ausgelegt. Es fasst auf einer Fläche von 23.000 Quadratmetern maximal 51.000 Kubikmeter Wasser. Die Stauhöhe Nassbecken beträgt 2,30 Meter. Dann stehen ein Teil der Liegewiese und ein Teil des Wanderweges Fürstenauer Mühlenweg unter Wasser.

800 Liter Wasser pro Sekunde

Sollte das Trockenbecken benötigt werden, kann es bis zu 3,50 Meter Stauhöhe befüllt werden. Aus der Anlage fließen maximal 800 Liter pro Sekunde ab, die für das Stadtgebiet keine Gefahr mehr bedeuten. Unterhalb der Stadt muss der Fürstenauer Mühlenbach dann das Wasser von einer Fläche von mehr als 17 Quadratkilometern aufnehmen. „Zwei bis dreimal im Jahr muss das Becken, oft aber nicht in vollem Umfang, genutzt werden“, so Stauwärter Hendrik Wilke. Wenn die Hochwasserschwelle erreicht wird, läuft das Wasser in das Feuchtbecken.





„Diese ist hier eine Talsperre, die im Rahmen einer Gewässerschau einmal im Jahr überprüft und protokolliert werden muss“, informierte Clemens Brinkmann. Dabei wird die Funktion der Anlage ebenso überprüft wie die Dämme und die Sickerlinie mit den entsprechenden Drainagen. Kritischer Punkt in Fürstenau ist der Bereich zwischen Koppelstraße und An der Bleiche. Wenn der Mühlenbach an dieser Stelle droht, sein Bett zu verlassen, beginnt der Einstau. „Das Hochwasserereignis Ende Juni 1981 war der Hauptauslöser, für den Hochwasserschutz Fördergelder zu beantragen und diese zu bekommen“, informierte Clemens Brinkmann. Ach ja: Das Prüfprotokoll wurde unterzeichnet. Die Anlage ist in Ordnung.