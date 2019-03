Fürstenau. Der Rat der Stadt Fürstenau hat den Haushalt für 2019 verabschiedet. Herausragende Merkmale: keine Kreditaufnahme, ein Überschuss von 157.000 Euro und Investitionen in Höhe von rund einer Million Euro.

Zunächst zu den Volumen: Im Ergebnishaushalt weist der Etat ordentliche Erträge von knapp 9,04 Millionen Euro aus. Dem stehen Aufwendungen von knapp 8,89 Millionen Euro gegenüber. Das Jahresergebnis: 157.000 Euro. Im Finanzhaushalt stehen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 8,53 Millionen Euro Auszahlen von 8,30 Millionen gegenüber.

Stadtdirektor Benno Trütken war mit dem Ergebnis der Haushaltsberatungen zufrieden. Der scheidende Bürgermeister Herbert Gans hätte sich wohl schon zu Beginn seiner Amtszeit vor gut zwölf Jahren solche Zahlen gewünscht, erklärte er augenzwinkernd.

Gut nachvollziehbar und transparent aufgebaut

Für die Gruppe CDU/FDP bedankte sich Johannes Selter bei der Verwaltung und speziell bei Kämmerin Elisabeth Moormann für die geleistete Arbeit. Der Haushalt sei gut nachvollziehbar und transparent aufgebaut. Das habe die Beratungen erleichtert, so Johannes Selker. Mit ihm werde die seriöse und kontinuierliche Finanzpolitik der vergangenen Jahre lückenlos fortgesetzt.

Besonders hob er hervor, dass für 2019 keine Kreditaufnahme notwendig sei. Überdies rechne die Stadt im Vergleich zum Haushalt 2018 damit, dass die Steuereinnahmen von 7,3 Millionen Euro auf acht Millionen Euro steigen. Zu dieser positiven Entwicklung trage in erster Linie die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil zur Einkommenssteuer bei, so Johannes Selker. Er bedankte sich bei allen Steuerzahlern. Zugleich betonte er, dass die Kontinuität und Verlässlichkeit in der Finanzpolitik der Stadt für die Bürger und Unternehmen ein wichtiger Aspekt sei.

345.000 Euro für die Entwicklung der Innenstadt

Zu den Investitionen: Für die Oberflächenentwässerung in Schwagstorf, wo es im Ortskern bei starken Regenfällen immer wieder zu größeren Überschwemmungen kommt, wird die Stadt zunächst 250.000 Euro bereitstellen, bis 2021 werden es sogar 650.000 Euro sein. Für die Entwicklung der Innenstadt stehen 345.000 Euro zur Verfügung, für die Voruntersuchungen zwecks Anlage eines Kunstrasens an der Bürgerschützenstraße 50.000 Euro. Weitere Investitionen sich für die Straßenbeleuchtung und -unterhaltung sowie für Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen.

Simone Knocke, die den kurzfristig aus privaten Gründen verhinderten Sprecher der Gruppe SPD/Grüne vertrat, bedankte sich ebenfalls bei der Verwaltung für die gute Aufbereitung der Haushaltszahlen. Auch die Gruppe SPD/Grüne habe den Haushalt gut nachvollziehen können. Angesichts des sich abzeichnenden Abflauens der Konjunktur mahnte sie auch weiter zu finanzpolitischem Augenmaß an, um nicht wieder in Turbulenzen zu geraten.