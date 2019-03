Berge. Im Mittelpunkt der Generalversammlung des Heimatvereins Berge stand der Erwerb des Grundstücks, auf dem das Heimathaus steht. Nach intensiven Verhandlungen hat es die Gemeinde Berge erworben. Und so besteht jetzt Planungssicherheit für den Heimatverein.

Der Vorsitzende Ingo Hollermann ging detailliert auf die Verhandlungen in Sachen Grundstück Heimathaus ein. Das Gebäude, ein altes Fischerhaus, gehört dem Heimatverein. Das Grundstück gehörte der Familie Borgmann, die bei Vertragsabschluss 1979 noch eine Gaststätte betrieb. Auf Nachfrage war sie zum Verkauf bereit. Für den Heimatverein aber gab es Probleme mit der Finanzierung; die Gemeinde wurde mit ins Boot geholt. Und so einigten sich die Beteiligten letztendlich auf einen Kauf durch die Gemeinde, die damit Erbbaugeber wurde und die Familie Borgmann ablöste.

Grußworte: Für die hervorragende Arbeit des Heimatvereins für Berge und das Berger Heimathaus sowie das Museum und der zahlreichen weiteren Aktivitäten dankte Bürgermeister Volker Brandt.

Jahresbericht: Mit Informationen über die Mitgliederstruktur begann der von Martina Kramer vorgetragene Jahresbericht. Der Verein will sich verstärkt der Mitgliederwerbung, besonders junger Leute, widmen. Neben dem Themenblock Grundstück brachte Orkan Frederike ordentlich Arbeit mit. Das Ortseingangsschild Ohrte/Grafeld musste komplett erneuert werden. Der Wind riss es aus seiner Verankerung. Jetzt schmückt ein neu gestaltetes Schild diesen Ortseingangsbereich. Ein Dank galt allen Helfern, besonders den Familien Gärke und Löckener. Ein Dankeschön gab es auch für Daniela Dohle sowie für die Nachbarschaft Osterberg. Daniela Dohle hat eine digitale Karte mit Bildern aller dem Heimatverein gehörenden Ruhebänken erstellt. Es sind fast 50. Die Nachbarschaft Osterberg hat mit Unterstützung der Simper-Stiftung das Gelände in Ordnung gebracht und abgängige Bänke ersetzt. Der Heimatverein hat sich am Projekt Lebendige Ortszentren beteiligt und bekommt eine Förderung. Damit soll beim Heimathaus das historische Ortsbild (historischer Zaun, Garten) wieder erstellt werden. Wie Martina Kramer weiterhin mitteilte, wurde die laufende Arbeit auf mehreren Vorstandssitzungen koordiniert, die Arbeit im Museum begleitet, ein gelungener Nachtwächtergang auf dem Eiland ebenso veranstaltet wie Filmabende. Der Verein nahm am Herbstmarkt mit Flammkuchen und Erbsensuppenangebot sowie an überregionalen Veranstaltungen teil. Weiterhin sorgte Georg Webering dafür, dass das Wassertretbecken betriebsbereit ist.

Finanzen: Für die finanzielle Lage sorgt Kai Burrichter, der über gesunde Finanzen berichtete.

Museum: Über die Arbeit im und mit dem Museum berichtete die Museumsbeauftragte Renate Simper. Das Museum wird gut angenommen. Die von den Museumsleuten initiierten Veranstaltungen wurden gut besucht. Dabei ließ Udo Hafferkamp Berger Geschichte lebendig werden. Die Gäste erlebten den Superintendenten Hans Hentschel im Zwiegespräch mit dem Diplomtheologen Christoph Otte, freuten sich über besondere Ausstellungen, darunter Weefdesign aus den Niederlanden, und bekamen von Notar Ulrich Geers eine alte Kaufurkunde überreicht. Höhepunkt im Museum war die Eröffnung des begehbaren Archivs. Der Jahresausflug führte zum Museum nach Slagharen. Und mit den dortigen Museumsleuten wurde eine Kooperation vereinbart.

Ehrungen: Zu Ehrenmitgliedern wurden Fritz Huster, August Hollenberg, Ewald Löffers, Franz Josef Voges, Johann Trienen, Gerda Jansen-Rogge, Doris Gurth, Renate Bouwers, Wilfried Diekkamp, Inge Sievers da Camp und Heinz Böning ernannt.