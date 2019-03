Grafeld. Die Weichen für das laufende Jahr hat der Schützenverein Grafeld auf seiner jüngsten Generalversammlung gestellt. Weiterhin standen der Rückblick auf 2018 sowie Wahlen im Vordergrund. Dank und Anerkennung gab es für Reinhold Triphaus, der nach 27 Jahren als Kommandeur aus dem Vorstand ausschied. Für ihn wählte die Versammlung Florian Ramler.

Zur Generalversammlung hieß Präsidenten Franz Mehmann Lücke die Vereinsmitglieder im kleinen Saal der Gaststätte Holtkamp willkommen.

Rückblick: Im Rückblick stand das Schützenfest, bei dem Martin Johanning die Königswürde errang, im Mitteklpunkt. Zusammen mit seiner Frau Jessica regiert er derzeit das Schützenvolk. Kinderkönig wurde Jonas Kadagies, der Karla Ramler zur Mitregentin erkor. Neben dem gelungenen Schützenfest stand das Kaiser- und Vereinepokalschiessen im Vordergrund. Dabei errang der König auch die Kaiserwürde. Den Vereinsmeistertitel sicherte sich Ralf Behner, den Jugendvereinsmeistertitel Lina Schendler. Vereinepokalsieger wurde die Frauengemeinschaft. Der Jugendwanderpokal ging an Tim Sabelhaus. Weitere Höhepunkte waren das Zelten mit den Kindern, das Adventsschiessen und das Winterfest. Weiterhin nahmen die Schützen an diversen Schützenfesten in der Nachbarschaft und Vereinsveranstaltungen in der Gemeinde teil. Im Schützenkreis Nordwest waren sie mit drei Mannschaften, darunter eine Jugendmannschaft aktiv. Die Jugend wird von Anja Herrmann, Jürgen Sabelhaus und Wilhelm Schulte betreut.

Finanzen: Den Kassenbericht legte Kassenwart Bernhard Brans vor. Trotz vieler Investitionen gebe es eine gute Kassenlage. Es wurde ein kleiner Gewinn erwirtschaftet.

Wahlen: Als stellvertretende Kassiererin wirken Anette Middendorf, als Jugendbeauftragte Anja Herrmann mit. Damit bringen wieder zwei Frauen frischen Wind in den Vorstand. Bestätigt wurden der stellvertretende Kommandeur Ulrich Weber und der Fahnenträger Jens Weber.

Ehrungen: Für 40-jährige Vereinstreue wurden Dieter Schliewe, Ernst Begner Poppe, Helmut Behner und Johannes Dresmann geehrt. Bereits seit einem halben Jahrhundert ist Wilfried Mehmann mit dabei. Schützenschnüre in grün errangen Doris Triphaus, Monika Schlüter, Magret Weber, Ilona Berndsen, Ruth Sabelhaus, Marion Fastoff und Stefan Herrmann; in Silber Stefanie Evers, Andreas Triphaus, Andreas Behner und Uwe Schindler sowie in Gold Ann Oldiges, Rainer Stolte und Phil Collins

Veschiedenes: Bei einer lebhaften Diskussion mit anschließender Abstimmung wurde beschlossen, die Hallenmiete anzupassen. Aus dem Bericht der Musikkapelle ging hervor, das dringend neue Spieler gesucht werden. Ansonsten könne der Spielbetrieb nicht mehr aufrecht erhalten werden.