Schwagstorf. Zehn Schwagstorfer haben ein Training zum „Mobilen Retter“ in Quakenbrück absolviert: Heino Krehe, Martin Niemeyer, Christian Holstein, Detlef Holstein, Werner Stolle, Bernd Potthoff, Maximilian Gerweler, Sönke Röwer und Max Nestroy, alle Mitglieder der Feuerwehr Schwagstorf sowie Christoph Bieling.

„Mobile Retter“ unterstützen seit August 2017 in Stadt und Landkreis Osnabrück den Notarzt-Einsatz mit unmittelbaren qualifizierten Wiederbelebungsmaßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Laut Statistik benötigen Krankenwagen und Notarzt neun Minuten zum Einsatzort; der „Mobile Retter“ dagegen ist innerhalb von 4,5 Minuten beim Patienten. Je eher die Reanimation beginnt, desto höher sind die Überlebenschancen, und bleibende Schäden können vermieden werden.

Kostenlose Schulung beim Landkreis

Während eines internen Erste-Hilfe-Kurses für die Schwagstorfer Feuerwehrleute hatten Ralf Barkmann und Marc Stolle im vergangenen Jahr auf das Projekt „Mobile Retter“ aufmerksam gemacht und stießen dabei auf generelles Interesse, sodass Ralf Barkmann die Interessenten beim Landkreis Osnabrück für die kostenlose Schulung angemeldet hat.

Reanimation an Übungspuppen trainiert

Neben Theorie und versicherungstechnischen Dingen stand unter der Regie von DLRG-Einsatzleiter Christian Meinecke die Reanimation im Mittelpunkt des Trainings. Herzdruckmassage und Beatmung wurden an speziellen Übungspuppen jeweils für einen Erwachsenen, einen Jugendlichen und einen Säugling intensiv geübt. „Da gibt es durchaus unterschiedliche Handhabungen“, stellte Heino Krehe fest. Diese Schulung wird jährlich wiederholt.

Alarmierung erfolgt über Smartphone-App

Nach der speziellen Schulung ist ein „Mobiler Retter“ alarmierbar. Das heißt, wenn in der Regionalleitstelle Osnabrück ein Notruf eingeht und der Disponent einen Herz-Kreislauf-Stillstand meldet, wird neben dem Regelrettungsdienst wie Rettungswagen und Notarzt zeitgleich der „Mobile Retter“ über eine Smartphone-basierte App alarmiert. Per GPS-Überwachung wird der Ersthelfer geortet, der dem Einsatzort am nächsten ist. Dieser erhält alle notwendigen Informationen und kann so die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch lebensrettende Maßnahmen überbrücken.

Wer kann Mobiler Retter werden?

Getragen wird das System durch die Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter Unfallhilfe, DLRG sowie Feuerwehren im Landkreis und der Stadt Osnabrück. Trainer werden von den Hilfsorganisationen in der Region Osnabrück zur Verfügung gestellt. Voraussetzungen für die Schulung zum ehrenamtlichen „Mobilen Retter“ sind zum Beispiel die Zugehörigkeit zu einer Hilfsorganisation, der Feuerwehr oder Menschen mit medizinischen Vorkenntnissen, wie Krankenpfleger und Sanitäter.