Fürstenau. Die Bedeutung der Jugendwerkstätten und deren unsichere Zukunft haben Mathias Kirchhoff, Geschäftsführer der Deula Freren, sowie die Mitarbeiter der Jugendwerkstatt Fürstenau, Marietta Rensen, Elke Schrey, Andreas Twardon und Fabian Weinmann zusammen mit Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken und dem Vorsitzenden des Archäologischen Arbeitskreises Werner Pries beleuchtet.

Sind die Jugendwerkstätten in Niedersachsen noch notwendig? Schließlich hat die Jugendarbeitslosigkeit nachgelassen. Um hier fundierte Entscheidungen treffen zu können, muss die Aufgabe der Jugendwerkstatt bekannt und den Entscheidungsträgern vermittelt werden: Es ist nicht ihre Aufgabe, die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen, sondern Jugendliche mit Handicaps für Ausbildung und Beruf zu befähigen. Dieses Aufgabenfeld wird vor dem Hintergrund einer sich individuell entwickelnden Gesellschaft nicht geringer.

Was leisten die Werkstätten?

Die Jugendwerkstätten, waren sich die Anwesenden einig, seien nach wie vor notwendig und müssten erhalten werden. In den Jugendwerkstätten lernen die Jugendlichen die Grundarbeitsfähigkeit. Ihr Selbstbewusstsein wird gefördert. Sie erkennen und erweitern eigene Fähigkeiten. Jetzt beleuchteten Mathias Kirchhoff, Geschäftsführer der Deula Freren, die die Fürstenauer Jugendwerkstatt betreibt, sowie die Mitarbeiter der Jugendwerkstatt Marietta Rensen, Elke Schrey, Andreas Twardon und Fabian Weinmann zusammen mit Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken und dem Vorsitzenden des Archäologischen Arbeitskreises Werner Pries das Thema.

Aktionstag am 19. März 2019

Auf ein befürchtetes Aus für die Jugendwerkstätten machen die Landesgemeinschaft für Jugendarbeitslosigkeit Niedersachsen und die Freie Wohlfahrtspflege in Niedersachsen im Rahmen eines Aktionstages am 19. März aufmerksam. Die Jugendwerkstatt hänge am seidenen Faden. Sie zukunftsfähig zu machen, wurde als Ziel aller Beteiligten deutlich, denn die Jugendwerkstätten würden nach wie vor benötigt. Sie arbeiten eng mit den Jobcentern und Agenturen für Arbeit sowie den Bereichen der Jugendhilfe und dem Jugendamt zusammen, helfen beim Übergang von der Schule in den Beruf und beraten, wenn es notwendig ist (Schulden, Drogen, Psychologie).

Werte der Arbeitswelt vermitteln

Es gebe und werde immer junge Leute geben, die der Hilfe und Unterstützung bedürfen, stellten die Gesprächspartner fest. In Fürstenau könnten sie ihren Schulabschluss nachholen, lernten theoretische und praktische Fertigkeiten in der Holzwerkstatt ebenso wie im Bereich Hauswirtschaft. Sie lernten, pünktlich und zuverlässig zu arbeiten. Bildungsbegleiter und Praxisanleiter sowie Sozialpädagogen und weitere Mitarbeiter holen die Leute, die oft allein nicht in der Lage sind, ihren Alltag zu strukturieren, ab und vermitteln ihnen die Werte der Arbeitswelt. Sie werden für ein Bestehen auf dem ersten Arbeitsmarkt qualifiziert. Zahlreiche Erfolge sind bei dieser Arbeit erkennbar. Immer wieder gelingt es, junge Leute aus der Jugendwerkstatt in einen Ausbildungsberuf oder auf einen Arbeitsplatz zu vermitteln.

Abgleiten in die Sozialhilfe verhindern

Damit aber nicht genug. Wenn sie einen Ausbildungsplatz haben, werden sie auch dort von Mitarbeitern der Deula begleitet. Die Finanzierung erfolgt über den Europäischen Sozialfond (ESF) in fünfjährigen Förderperioden. Die Programme laufen über sieben Jahre. Die aktuelle Periode geht im kommenden Jahr zu Ende. Es sei unbedingt notwendig, eine weitere Runde zu initiieren. „Jetzt müssen die Weichen gestellt werden“, so Mathias Kirchhoff. Wenn die Jugendwerkstätten ihre Arbeit aufgeben müssten, glitten zahlreiche junge Leute direkt in die Sozialhilfe ab, sein dann für die Gesellschaft verloren. Wenn die betroffenen Personen aufgefangen würden, sei es ein gesamtgesellschaftlicher Mehrwert. Ziel ist es, ein unbefristetes Programm des Landes Niedersachsen für die Jugendhilfe zu realisieren.