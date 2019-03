Berge. Geschafft: Die Mitarbeiter der Schülerfirma Meet&Eat sowie die betreuenden Lehrkräfte freuen sich, dass sie erneut das Hygienezertifikat nach den HACCP-Richtlinien erhalten haben. Es steht für sauberes und sorgfältiges Arbeiten und ist für drei Jahre gültig.

Qualitätsmanager Tobias Jüchter von der Firma Hellmenn in Osnabrück, unterstützt im Rahmen einer Partnerschaft seit fast zehn Jahren die Schülerfirma der Oberschule am Sonnenberg in Berge und ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Nicole Windoffer das Hygiene-Zertifikat zu überreichen. HAACP steht für „Hazard analysis and critical control points“ und ist ein Standart, der für die Produktion von Lebensmitteln und deren Umgang entwickelt wurde.

Eine große Freude

Die Firma Hellmann in Osnabrück widmet sich auch nach ihrer konzerninternen Umstrukturierung weiterhin den Mitarbeitern von Meet&Eat in Berge. Prozessbeschreibungen für die einzelnen Betriebsabläufe werden ebenso gemeinsam formuliert wie das Erstellen eines Organigramms, das Entwickeln eines Flyers oder praktische Übungen, die die Teamarbeit fördern. Tobias Jüchter lobte das außerordentliche Engagement der Schülerfirma. Er kommt immer sehr gerne nach Berge. Auch dieses Mal sei die Abnahme für das Hygiene-Zertifikat eine große Freude, zumal die Produktionsabteilung der Schülerfirma die erforderlichen Vorschriften sehr präzise einhalte und die Ausgabebereiche vorbildlich gestaltet seien.

Alle haben sich sehr viel Mühe gegeben

Schülerfirmenchefin Hanna–Lena Augustin bedankte sich für das Zertifikat und betonte, dass die im Vorfeld aufgestellten Gefährdungsstufen gründlich durchgearbeitet worden seien und sich alle sehr viel Mühe gäben, die hygienischen Anforderungen einzuhalten. Die betreuenden Lehrkräfte Andrea Lonnemann, Carina Wilke Heike Zinke und Schulleiter Gerd Beckmann dankten der Firma Hellmann für den nachhaltigen Einsatz, der die Mitrbeiter immer wieder neu motiviere.

Oberschule und Gäste nutzten zudem die Gelegenheit, einen Terminfahrplan für die nächsten Treffen zu erstellen.