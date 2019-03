Erneut Müllfahrzeug in Fürstenau ausgefallen: Abfuhr nun am Montag CC-Editor öffnen

Erneut ist in Fürstenau ein Fahrzeug der Awigo ausgefallen. Die Müllabfuhr soll nun am Montagmorgen nachgeholt werden. Foto: Elvira Parton

Fürstenau. In Fürstenau ist am Freitag erneut ein Müllfahrzeug ausgefallen. Es sollte die Verpackungsabfälle (gelbe Tonne/gelber Sack) einsammeln, die bereits am 12. März nicht abgeholt worden sind. Es sei aber zu einem erneuten technischen Defekt gekommen, wie die Awigo am Freitagabend mitteilte. Neuer Termin: Montag, 18. März, direkt zu Dienstbeginn.