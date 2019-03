Frauenpower für die Stadt Fürstenau: Manuela Nestroy stellte sich ausführlich den Mitgliedern des CDU-Stadtverbandes Fürstenau vor. Foto: Peter Selter

Fürstenau. Am Dienstag, 19. März, soll Manuela Nestroy in der Sitzung des Stadtrates zur neuen Bürgermeisterin Fürstenaus gewählt werden. Nun stellte sie sich den Mitgliedern der CDU in Fürstenau vor.