Kettenkamp/Schwagstorf. Etwa 80 Personen hatten sich zur Vortragsveranstaltung „Ackern gegen Feinstaub und andere Emissionen“ in der Gaststätte Reinermann eingefunden. Sie bekamen viele Informationen rund um Düngung und Ackerbau.

Firmenchef Gerd Dettmer freute sich über das große Interesse an dem Thema. Gastredner Dieter Kantelberg vom Konzern BASF machte den Landwirten in seinem Vortrag deutlich, dass künftig ackerbauliche Aspekte für stabile Erträge an Bedeutung gewinnen müssen. Leider seien die gesetzlichen Rahmenbedingungen alles andere als zukunftsweisend für einen erfolgreichen Ackerbau, da behördliche Vorgaben den Landwirten die tägliche Arbeit auf den Feldern erschwerten. Es gehe heute darum, ideologisch unbegründete Interessen zu realisieren, so Kantelberg. Er richtete deshalb einen Appell an alle Landwirte und auch die Landvolkverbände, sich endlich gegen die nicht gerechtfertigten Widerstände in der Öffentlichkeit und den Behörden mit fachlicher Kompetenz in eine sachliche Diskussion zu begeben. Auch zum Einsatz von Pestiziden äußerte er sich, so solle dieser nur dann erfolgen, wenn auch intensiver Pilzdruck zu erwarten sei.

Stickstoffwert im Boden gesunken

Neben dem Vortrag des Gastreferenten gab es für die Anwesenden weitere Infos. So wurde beispielsweise auf die düngerechtlichen Rahmenbedingungen eingegangen und die Neuerungen, die auf die Landwirte zukommen werden. Unter anderem ist ab dem Frühjahr die flächenspezifische Aussaat von Mais möglich. Dettmer informierte weiterhin darüber, dass in der hiesigen Region der durchschnittliche Stickstoffwert der vergangenen fünf Jahre im Boden gesunken sei. Er berichtete über neue Ausbringtechniken und deren Verluste bei der Ausbringung von Gülle und Gärresten. Bei diesem Verfahren wird kein Feinstaub freigesetzt. Die Dettmer Agrar-Service GmbH hat in 2018 einen Versuch mit dieser Technik – der Ansäuerung von Gülle – durchgeführt, der einen Mehrertrag ergeben hat. Auch der Maiszünsler war Thema. In der Region seien Fallen für das Insekt, das die Maispflanze beschädige, aufgestellt worden und Exemplare gefangen worden.

Blühstreifen zur Imageaufbesserung

Einen Hinweis „in eigener Sache“ gab es zum Abschluss der Veranstaltung: Die Dettmer Agrar-Service sät Blühflächen für die Raiffeisen Agrar im Rahmen ihrer Imagekampagne. Unter dem Motto „Blühstreifen mit vielen Buntblühern ganzjährig etwas Blühendes“ werden Blühstreifen gesät, beispielsweise an Ackerrändern zu Gewässern oder auch an Hauptstraßen oder Radwegen. Damit soll das Image der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit gesteigert werden.

Angeregte Fachgespräche

Im Anschluss an die Vielfalt von Informationen hatten die Anwesenden die Möglichkeiten, sich mit den Fachleuten über die verschiedenen Themen auszutauschen oder nochmal genauer nachzufragen. Bei einem kleinen Imbiss entstanden schnell Fachgespräche, von denen unterm Strich beide Seiten profitierten.