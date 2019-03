Fürstenau. Der Feuerwehr Oldtimer Club Fürstenau (FOCF) hat bei seiner Jahreshauptversammlung in der Lounge des Ferien- und Freizeitparks Fürsten Forest auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeblickt. Er wird in der Bevölkerung immer bekannter. Dieses dokumentieren die steigenden Besucherzahlen. Drei weitere historische Feuerwehrfahrzeuge werden in der Oldtimerhalle ausgestellt.

Zum Auftakt der Versammlung zeigte sich der Vorsitzende Ulrich Heyer erfreut über die gute Teilnahme an der Veranstaltung. Oldtimerfreunde aus mehreren Orten des Altkreis Bersenbrück waren dabei.

Aktuelles: Gleich zum Auftakt teilte Heyer mit, dass es nicht möglich sei, alle Einladungen zu Veranstaltungen anzunehmen, da dieses immer mit Manpower und Kosten verbunden sei. Einladungen in Fürstenau wolle man jedoch nach Möglichkeit annehmen. Und auch bei der Messe Forest Spring werde der Oldtimerclub seine Tore öffnen. Nach telefonischer Absprache seinen, so Heyer, jederzeit Gäste willkommen. Das logistische Angebot (Kuchen, Grillen) müsse jedoch eingeschränkt werden. Mit hinzugekommenem Löschgruppen- und Tanklöschfahrzeug sowie Drehleiter gebe es weitere interessante, zugelassene und fahrbereite Fahrzeuge in der Sammlung. Und auch das bisherige Konzept, nur vereinseigenen Fahrzeugen eine neue Heimat zu bieten, wurde revidiert. Vereinsmitglieder, die sich in Besitz eines feuerwehrhistorischen Fahrzeuges befinden und sich zur Mitgliedschaft und besonders zur Mitarbeit im FOCF bereiterklären, können ihren Fahrzeuge auch in der Oldtimerhalle ausstellen, wurde einstimmig beschlossen.

Rückblick: Der vergangene Sommer mit seiner Trockenzeit brachte für die Feuerwehren so manche Probleme im Bereich der Wasserversorgung mit sich. So gab es zeitweise die Anweisung, dem Leitungsnetz kein Löschwasser zu entnehmen. Und auch die Gefahr ausbrechender Vegetationsbrände stand im Raum. Hier sprang der FOCF mit ein und stellte seine historischen Tanklöschfahrzeuge als Wasserreservoire bereit.

Finanzen: Den Kassenbericht legte Gregor Wagemester vor. Der Verein sei schuldenfrei; die Finanzen entwickeln sich zufriedenzustellend. Diese sei dem Spendenaufkommen aber auch der gesteigerten Mitgliederzahl zu verdanken.

Fahrzeugpark: Wie Schirrmeister Volker Hopster und Vorsitzender Ulrich Heyer berichteten, sind fast alle Fahrzeuge fahrbereit; teilweise zugelassen. Sie alle aber hätten das eine oder andere Wehwehchen, müssen gepflegt und instand gesetzt werden. Ein Dankeschön ging an Stefan Drees, der bei den Fahrzeugen in stundenlanger Arbeit mit Politurmittel für ein Aussehen fast wie neu gesorgt habe. Probleme bereite jedoch das Löschgruppenfahrzeug Garant/Granit der Marke Robur. Der Anlasser ist defekt; der Zahnkranz und das Ritzel abgenutzt und die Schwungscheibe gerissen. Es erweist sich als sehr problematisch, Ersatzteile zu bekommen. Und auch ein Austauschmotor lässt sich dem Anschein nach nicht besorgen. Diese Fahrzeug, sehr gut geeignet für Hochzeitsfahrten, soll aber unbedingt wieder in Betrieb genommen werden. Die Fachleute des Vereins bemühen sich um eine Lösung.

Hallenwart: Die dem Verein vom Ferien- und Freizeitpark überlassene Halle ist derzeit in Ordnung. Die Werkstatt wird momentan umgebaut; dadurch die Lagerkapazität vergrößert, teilte Dieter Upmann mit.

Anzeige Anzeige

Termine: Der Verein plant erneut eine Teilnahme am Oldtimertreffen in Aschen am 22. und 23. Juni. Bei der Veranstaltungen im Fürsten Forest öffnet er seine Tore. Weiterhin ist eine Fahrt mit den Oldtimern vom 13. bis 19. April nach Rügen geplant.