Fürstenau. Es wird ein aufregendes Jahr. Im Sommer geht Chelsea Binia für ein Schuljahr in die USA. Die Schülerin der IGS in Fürstenau wird dort eine High School besuchen und in einer amerikanischen Gastfamilie leben. Ein Teilstipendium des gemeinnützigen Vereins Partnership International ermöglicht ihr dieses Abenteuer.

„Ich will die Welt sehen, neue Freunde finden und Erfahrungen sammeln“ schwärmt Chelsea Binia direkt zu Beginn des Gespräches. Um die Chance auf derartige Erfahrungen zu erhöhen, bewarb sich die Schülerin gleich bei drei Organisationen um ein Stipendium. Der Verein Partnership International erkannte ihr Potenzial und bot ihr ein Teilstipendium an.

Stipendium erhalten

Gegen 50 andere Schüler setzte sich die aufgeweckte Chelsea Binia im Bewerbungsverfahren durch. Zur Bewerbung gehörte beispielsweise ein Kreativbeitrag, den die IGS-Schülerin in Form eines selbst gemachten Buches abgab. In dem Buch erklärt sie, was sie an den USA so fasziniert und warum sie die Richtige für das Auslandsjahr ist. Auch ihre Geschwister und Eltern schrieben in das Buch um zu bestätigen, das Chelsea es verdient habe, das Stipendium für sich zu gewinnen.

„Man muss was machen, um was zu erreichen“ IGS-Schülerin Chelsea Binia





Nun, da sie angenommen ist, gibt es noch tausend weitere Dinge zu erledigen. Impfungen, Unterlagen sammeln und zum Vorbereitungsseminar gehen. Dabei ist Chelsea Binias Terminkalender ohnehin schon voll. Aber sie hat ein festes Ziel vor Augen. „Man muss was machen, um was zu erreichen“, sagt die Schülerin.

Vorfreude auf neue Erfahrungen

Die 16-Jährige besucht derzeit die zehnte Klasse und ist Vegetarierin. Sie ist eine Einserschülerin und in ihrer Freizeit vor allem sportlich sehr aktiv. Sie spielt Fußball, Tennis, Badminton, Volleyball und leitet eine Gruppe der Pfadfinder. Besonders die Schulangebote und -kurse in den USA lassen die Schülerin auf viel Spaß und neue Erfahrungen hoffen. In den USA möchte sie zudem noch kreativer sein. „Ich würde gerne einen Fotografie- oder Theaterkurs in der High School besuchen. Das ist schon was anderes als hier.“

„Man überlegt, wie man hier Dinge besser machen kann.“ IGS-Schülerin Chelsea Binia





Anzeige Anzeige

Vor Heimweh habe sie allerdings keine Angst. „Ich habe nur Fernweh“ sagt die quirlige Schülerin selbstbewusst. „Ich freu mich auch auf Thanksgiving. Mir gefällt, wie das Erntedankfest dort gefeiert wird und auf die geschmückten Häuser an Weihnachten freue ich mich auch sehr.“ Auch die Aussicht auf einen neuen Blickwickel auf Deutschland ist Chelsea Binia wichtig. „Man lernt Dinge, die hier selbstverständlich sind, einfach zu schätzen, oder andersrum: Man überlegt, wie man hier Dinge besser machen kann.“

E-Mails aus den USA fürs Kreisblatt

In welchem Bundesstaat die Stipendiatin untergebracht wird, weiß sie noch nicht. „Man hätte sich einen Staat aussuchen können, mir ist aber wichtiger, dass die Gastfamilie nett ist und auch zu mir passt. Dann ist es sowieso egal, ob es dort warm oder kalt ist“, betont die Vegetarierin.

Wenn Chelsea Binia in den USA gelandet ist, wird sie für das Bersenbrücker Kreisblatt im Rahmen der Serie „E-Mail aus ... “ regelmäßig über ihr neues Leben und ihre Eindrücke berichten.