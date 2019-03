Hollenstede/Buenos Aires. Die gebürtige Hollenstederin Nicole Klostermann lebt mit ihrer Familie in Argentinien und schreibt für eine argentinische Wochenzeitung. Regelmäßig berichtet sie zudem für das Bersenbrücker Kreisblatt über ihren Alltag in Südamerika. Hier die 14. E-Mail aus Argentinien.

„Irgendwie ist es ja mit Fußpilz genauso. Hat es Sie erst einmal erwischt, werden Sie ihn so schnell nicht mehr los. Und wenn Sie dann endlich mal eine Weile Ruhe hatten, ist er pünktlich zur nächsten Freibadsaison wieder da. Ich rede allerdings in der Tat nicht von juckenden Füßen, sondern vom alljährlichen Sommerhit, der uns auch kein Jahr erspart bleibt.

Wir haben momentan Hochsommer in Argentinien, und da geht es ähnlich zu wie in Deutschland zur heißen Jahreszeit. Sommer, Sonne, Grillen, lange Nächte im Garten und dazu natürlich Musik. Ich dachte ja bislang ehrlich, so ein Sommerhit sei ein europäisches Phänomen, das uns jedes Jahr pünktlich zur europäischen Urlaubszeit auf die Nerven geht. Aber ich werde momentan eines Besseren belehrt. Es gibt ihn ganz offensichtlich auch in Südamerika.

Ganz weit vorn

Hätten Sommerhits Intelligenzquotienten, betrügen diese wohl in den seltenen Fällen mehr als 45. Sie kennen doch bestimmt noch „Mambo No. 5“ oder „Macarena“. Bei Mambo No.5 erinnert Lou Bega eher an einen Animateur in einem All-Inklusive Hotel der sich nach Feierabend bei „Angela, Sandra oder Rita“ sein Trinkgeld noch aufbessert. Bei Macarena gab es sogar noch einen Tanz dazu, der so simpel konzipiert war, dass ihn auch der letzte Rest vom Schützenfest mit 20 Cola-Korn intus noch schafft.

Vom „Ketchup Song“ von der Band „Las Ketchup“ mal ganz abgesehen. Da sind Titel und Bandname Programm. Und ganz unter uns gesagt, den Text habe ich bis heute nicht verstanden.

Argentinien mag von Deutschland weit entfernt sein, aber in Sachen Sommerhit sind auch die Südamerikaner ganz vorne dabei. Der argentinische Tophit zur heißen Jahreszeit 2019 hat den einfallsreichen Namen „Leña para el carbon“ was so viel heißt wie „Brennholz für die Kohle“. Verantwortlich für diesen Ohrwurm ist ein sogenannter „DJ Alex“ der aussieht, als sei er gerade samt Mütze auf dem Kopf aus dem Bett gefallen.

In die Brustwarzen gekniffen?

Der Remix eines peruanischen Songs und die Mischung aus südamerikanischer Musik und Rap, ist zugegebenermaßen schon irgendwie ein Ohrwurm. Die Textbotschaft geht natürlich gegen null. Aber egal. Wo man in Buenos Aires gerade steht oder geht, „Leña para el carbon“ dudelt an allen Ecken. Ob am Kiosk, im Taxi oder beim Friseur, überall quietscht DJ Alex schmerzverzerrt aus dem Lautsprecher, als hätte man ihm in die Brustwarzen gekniffen.

Einige ganz tanzfreudige Argentinier haben zum Lied gleich passende YouTube-Videos gedreht. Und so gehen auf den hiesigen Onlinekanälen so einige Filme viral, in denen vom Enkel bis hin zur Oma alle mehr oder weniger begabt zu „Leña para el carbon“ die Hüften schwingen. Dazu halten sie dekorativ säckeweise Grillkohle und Brennholz in die Kamera. Na dann.

Mir bleibt wohl oder übel nicht anderes übrig, als DJ Alex noch eine Weile zu ertragen. Aber auch der argentinische Sommer wird irgendwann zu Ende gehen, und somit wird auch „Leña para el carbon“ Geschichte werden. Vielleicht habe ich ja Glück und der deutsche Sommerhit 2019 wird etwas anspruchsvoller. Ich finde, ich hätte es verdient, und so lange „Las Ketchup“ nicht wieder aus der Versenkung kommt, gebe ich die Hoffnung nicht auf."