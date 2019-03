Fürstenau. Rosen und Schokoladenherzen gab es für die weiblichen Mitglieder des SPD Ortsvereins Fürstenau auf der Mitgliederversammlung, denn sie fand am Weltfrauentag statt. Für Winfried Knocks gab es eine besondere Auszeichnung, denn er ist seit einem halben Jahrhundert eingetragenes Mitglied.

Ortsvereinsvorsitzender Michael Kremkus begrüßte die Mitglieder sowie den Bundestagsabgeordneten Rainer Spiering. Matthias Wübbel stellte Spiering, Sprecher Ernährung und Landwirtschaft in der Bundestagsfraktion und seine Schwerpunktbereiche vor.

Naturschutz und Ernährung: Auf die Glyphosatproblematik aber auch den Bereich der Düngung ging Matthias Wübbel ein. „Wir haben hier im Gegensatz zu benachbarten Gebieten eine recht gute Wasserqualität“, informierte er. Mit den Landwirten zusammen könnten Verbesserungen erreicht werden. Angeschnitten wurden die FFH-Richtlinien mit den Gewässerrandstreifen, die fünf Meter betragen sollten, um dem Naturschutz gerecht zu werden. „Die Entscheidung von fünf auf einen Meter zu gehen“, ist kontraproduktiv, so Wübbel. Die enorme Macht der Lebensmittelkonzerne und die damit verbundenen Finanzströme skizzierte Spiering. Es gelte, die bereits bestehende Übermacht einzudämmen.

SPD intern: Die globale wirtschaftliche Entwicklung verbunden mit einer anderen Arbeitsplatzgestaltung in einen lebenswerten gesellschaftlichen Kontext zu leiten und zu gestalten, sei nicht einfach, sagte Spiering. Nur die SPD versuche, einen Weg zu finden. Dazu gehöre auch eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, ein gutes Leben in Rente mit den entsprechenden materiellen Voraussetzungen. „Die Rente ist ein Solidarsystem und speist sich aus dem, was die Volkswirtschaft im Moment erwirtschaftet“, betonte Spiering.

Funknetze: Aus dem Plenum heraus wurde moniert, dass die Funknetzleistung in der Region äußerst unbefriedigend sind. Der mangelhafte Netzaufbau sei auch eine Folge der Sparmaßnahmen, für die eine andere Partei viel Lob bekommen habe. Jetzt habe der Staat irre Überschüsse und man merke, was alles vor die Wand gefahren worden sei, so Spiering. Als Fehler bezeichnete er, dass man zugelassen habe, nur 98 Prozent der möglichen Nutzer zu versorgen.

Europa: Vor dem Hintergrund der anstehenden Wahlen wurde das Thema Europa aufgegriffen. Es sei wichtig, jungen Menschen Arbeitsplätze zu geben, sagte Spiering. Außerdem erklärte er, ein Staat, auch Europa, könne nur existent sein, wenn seine innere und wenn seine äußere Sicherheit gewährleistet sei. „Europa muss nach außen wehrfähig sein ohne wenn und aber“, betonte Spiering.

Ehrung: Nach dem lebhaften Vortrag stand die Ehrung eines Fürstenauer Urgesteins der SPD auf der Tagesordnung. Winfried Knocks trat 1959 aufgrund allgemeinen politischen Interesses in die SPD ein. 1976 ließ er sich für die Stadtratswahl aufstellen und kam in den Stadtrat. Er wurde Gruppensprecher und übte diese Funktion sehr erfolgreich bis zum Jahr 2016 aus.

Rückblick: Über die Aktivitäten mit kommunalpolitischem Dämmerschoppen und Ausflügen, Klootscheeten und Knobelabenden, aber auch die Unterstützung Fürstenauer Organisationen informierte Michael Kremkus. „Wir werden auch in diesem Jahr wieder die Fürstenauer bei verschiedenen Veranstaltungen unterstützen“, betonte er.

Wahlen: Die Wahlen zum Vorstand schlossen sich an. Bestätigt wurden Michael Kremkus als Vorsitzender sowie Walter Vorderstraße als stellvertretender Vorsitzender, Claus Beumler als Schatzmeister sowie Matthias Wübbel und Ernst Ehmke als Beisitzer. Schriftführer Jürgen Schwietert stellte nach 21 Jahren sein Amt ebenso zur Verfügung wie die Beisitzer Rudolf Lühn und Erika Schwietert. Neuer Schriftführer wurde Jan Sempt, neue Beisitzer Constantin Jodeit und David Santel (Jugendarbeit) sowie Christiane Priebe-Beumler.