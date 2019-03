Sie machen mit bei der 72-Stunden-Aktion am 23. Mai – die Mitglieder katholischen Landjugend aus Schwagstorf. Der Countdown dafür läuft. Die Landjugend hofft auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Foto: Maria Kohrmann-Unfeld

Schwagstorf. „Uns schickt der Himmel“ – so heißt die 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), die vom 23. bis zum 26. Mai läuft. In ganz Deutschland setzen sich junge Menschen für andere und mit anderen für ein soziales Projekt ein. Auch die Landjugend Schwagstorf will sich drei Tage lang für eine Aktion in der eigenen Gemeinde engagieren.