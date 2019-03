Fürstenau. "Unsere Gedanken und unser tief empfundenes Beileid gelten der Familie und den Angehörigen." So reagierte Strong-Viking-Veranstalter Jan Ruch auf den Tod eines 35-jährigen Mannes aus dem Landkreis Göttingen bei der Laufveranstaltung in Fürstenau am Wochenende. Auch unter den Läufern war die Betroffenheit groß. Es war das erste Mal, dass ein Teilnehmer bei einem dieser Rennen gestorben ist.

Wie berichtet, hatte die Polizei Bersenbrück am Sonntagabend bestätigt, dass es einen Todesfall gegeben habe. Wie ein Sprecher am Montag in Osnabrück ergänzte, sei der Fall inzwischen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft abgeschlossen worden. Es habe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gegeben. Vielmehr sei "ein Krankheitsfall anzunehmen".

Jan Ruch teilte unterdessen mit, dass der 35-Jährige gegen 13:30 Uhr auf der Strecke während des Laufes zusammengebrochen sei. Andere Teilnehmer seien ihm unmittelbar zur Hilfe geeilt. Der Mann habe auf eine Ansprache nicht reagiert, die Teilnehmer hätten direkt mit der Reanimation begonnen, so Jan Ruch.

Erster Todesfall

Nach Eintreffen des Sanitätsdienstes, habe dieser die Reanimation übernommen. Die Maßnahmen seien aber nicht erfolgreich gewesen, der Notarzt habe die Reanimation schließlich eingestellt. Im Folgenden sei die Polizei eingeschaltet worden, die die Identifizierung des Teilnehmers übernommen habe.

Wie Jan Ruch weiter mitteilte, habe es bisher bei der Laufserie in Deutschland noch nie einen Todesfall gegeben. In diesem Jahr seien drei Veranstaltungen geplant – neben der in Fürstenau seien welche am 25. und 26. Mai in Wächtersbach sowie am 28. und 29. September in Warstein.

In den sozialen Medien hat sich inzwischen der Tod des Läufern herumgesprochen. So wünscht eine niederländische Läufergruppe den Hinterbliebenen und Freunden viel Stärke. Die Gedanken würden dem 35-Jährigen gelten, der sein Leben auf dem Parcours gelassen habe.