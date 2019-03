Fürstenau. Ein Zwischenfall überschattet den Strong-Viking-Lauf in Fürstenau. Ein 35 Jahre alter Mann ist während des Hindernislaufes gestorben. Das bestätigte die Polizei am Sonntagabend auf Nachfrage unserer Redaktion.

Wie ein Sprecher der Polizei Bersenbrück am Sonntagabend bestätigte, ist der 35-jährige Mann aus dem Raum Kassel am Samstagnachmittag während des Strong Vikings im Fürsten Forest gestorben. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann an einer Herzmuskelentzündung erkrankt gewesen sein. Während des Hindernislaufes soll der Mann dann zusammengebrochen sein. Nachdem er in einen Rettungswagen gebracht wurde, soll er noch vor Ort in Fürstenau gestorben sein.

Die Veranstalter des Strong Vikings waren am Sonntagabend für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.