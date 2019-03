Bippen. Vereine der Gemeinde Bippen und der umliegenden Ortsteile sind am Samstag wieder unterwegs gewesen, um achtlos weggeworfenen Müll einzusammeln. Und sie wurden häufig fündig, obwohl es insgesamt weniger wird.

Es ist immer wieder erstaunlich, welche Funde an den Straßenrändern und in freier Natur gemacht werden. Nach wie vor gibt es Menschen, die ihren Müll so in der Gegend ablegen, obwohl es eine gut organisierte Müll-, auch Sperrmüllabfuhr im Landkreis Osnabrück gibt. Jetzt waren wieder die Vereine der Gemeinde Bippen und der umliegenden Ortsteile unterwegs, um die Landschaft aufzuräumen.

Feuerwehren und Schützenvereine, Hegeringe und weitere Vereine, aber auch Privatleute opferten hierzu einen Samstagvormittag. Ausrangierte Fenster, Stacheldraht, Schrott, Produkte der Wegwerfgesellschaft mit Verpackungsmüll und Flaschen und einiges mehr kam zusammen. Altreifen aller Größen mit und ohne Felgen gehören in jedem Jahr dazu.

Erfreulich war jedoch, dass die Gesamtmenge in diesem Jahr rückläufig war. Und so wurde an der zentralen Sammelstelle am Feuerwehrhaus in Bippen einiges abgeliefert. Dort gab es dann als Dank auch ein leckeres Mittagessen, zubereitet vom Feldküchenteam der Feuerwehr Bippen unter der Leitung von Thorsten Heidhaus. Die Getränke hierzu stellte die Werbegemeinschaft zur Verfügung.

Bürgermeister Helmut Tolsdorf freute sich über die gute Teilnahme der Bippener sowie aller Ortsteile. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass trotz guter Sperrmüllabfuhr im Landkreis Osnabrück Sperrmüll im Wald abgelegt wird“, betonte er. Er dankte allen Helfern sowie dem Team der Feldküche und der Werbegemeinschaft aber auch der Awigo, die die Müllcontainer zur Verfügung stellte. Die fachgerechte Entsorgung eines vollen Müllcontainers koste immerhin auch mehrere hundert Euro. „Wir sind dankbar, die Landschaft wieder sauber zu haben“, so Tolsdorf abschließend.

Übrigens: Den ganzen Vormittag über war Anita Thole im Arbeitskorb, gesteuert von Johannes Nyenhuis, unterwegs, um Straßenschilder zu waschen.