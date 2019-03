Fürstenau. Knapp 4000 Läufer haben sich in Fürstenau den Hindernissen des Strong Viking gestellt und Strecken von sieben, 13 und 19 Kilometern überwunden. Erstmals konnten im Fürsten Forest auch 42 Kilometer gelaufen werden.

Egal welche Strecke sie hinter sich gelegt hatten, am Ende mussten alle die Walhalla Steps (große Stufen) erklimmen und standen ganz oben im Ziel. Von dort blickten sie auf die zahlreichen Zuschauer.

Gestartet wurde morgens um 9.50 Uhr mit den Läufern, die bei der Wettkampfserie OCR mitmachen. Schiedsrichter begutachteten genau, ob sie die Hindernisse schafften und ihre Strafen bei einem Fehler waren deutlich härter als die der anderen Teilnehmer.



Doch es wurde schnell klar, warum diese Läufer in einer Extra-Gruppe unterwegs waren. Der beste Mann kam nach einer Stunde und 32 Minuten ins Ziel und auch die drei besten Frauen schafften es noch unter zwei Stunden.

Die Läufer der zweiten Gruppe starteten um 10 Uhr – und sie hatten sich ein besonders hartes Programm vorgenommen, denn sie wollten den Iron Viking, also die 42 Kilometer überwinden. Die ersten hatten diese Distanz nach etwa fünf Stunden absolviert.



Von da an starteten immer wieder neue Gruppen bis in den Nachmittag hinein. Die letzte Gruppe machte sich um 15.40 Uhr auf den Weg. Während die ersten schon mit einer Schlammschicht überzogen im Ziel ihr wohlverdientes Bier tranken, machten sich andere erst auf den Weg über die zahlreichen Hindernisse.

Zunächst erwartete die Wikinger, wie sich die Teilnehmer nennen, die Dragon Ropes, an denen sie hochklettern mussten.



Dann ging es in den Wald. Damit waren die Läufer dann auch erstmal aus dem Blickfeld der Zuschauer verschwunden. Doch schon bald tauchten sie wieder auf und mussten das neue Hindernis "Sprint of Faith" überwinden:



Dann ging es weiter zu den Brother Hills:



Anschließend wurde es nass und matschig:



Und danach erklommen die Wikinger unter den Blicken der Zuschauern wieder eine Mauer:



So folgte ein Hindernis auf das nächste.



Während die ersten Läufer noch Glück mit dem Wetter hatten und sogar teilweise bei Sonnenschein liefen, schlug es am Nachmittag um. Ein Meteorologe hatte das Unwetter jedoch im Blick, erklärte Pressesprecher Jan Ruch. Für zwei Minuten wurden alle Hindernisse, bei denen Metall verarbeitet war, wegen der Gefahr eines Blitzschlages gesperrt. Doch glücklicherweise habe sich Fürstenau am Rande des Unwettergebietes befunden, sagte Ruch. Dennoch regnete es zwischenzeitlich in Strömen.



Insgesamt zeigte sich Ruch mit dem Strong Viking in Fürstenau zufrieden. Er sei häufig angesprochen worden, denn der Parcours und die neuen Hindernisse wie "Berserker Crawl" seien gut angekommen.

Auch für die Zuschauer war es ein Spektakel, da viele schwierige Hindernisse im Start- und Zielbereich aufgebaut waren. Je mehr Teilnehmer unterwegs waren, desto mehr war an den Hindernissen und auf den Strecken los, so dass es immer etwas zu sehen gab.