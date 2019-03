Fürstenau. Auf dieses Glas Bier hat sich Torben Köhle schon vor den 19 Kilometern durch den Fürsten Forest gefreut. Er ist durch Matsch gerobbt, hat sich an Ringen entlang gehangelt und ist durch kaltes Wasser gelaufen. Jetzt darf er sich Beast nennen und ist einer von knapp 4000 Teilnehmern beim Strong Viking in Fürstenau.

Sie knien auf dem Boden. In wenigen Minuten erfolgt der Startschuss. Doch erst leisten sie den Strong-Viking-Schwur: Wikinger hören niemals auf, Wikinger lassen niemanden zurück und Wikinger trinken ihr Bier in Walhalla. Danach tanzen sie sich warm und dann geht es los:





Torben Köhle aus Berge ist einer von ihnen. Der 38-Jährige ist durchtrainiert. Er trägt eine schwarze Laufhose, ein rotes T-Shirt und ein grünes Tuch. So kann man ihn unter allen Läufern gut erkennen. Gemeinsam mit seinem Freund Patrick Zinn (39) will er die 19 Kilometer durch den Fürsten Forest überwinden:







Bereits zum fünften Mal nimmt Torben Köhle am Strong Viking in Fürstenau teil und war damit jedes Mal dabei. Die Leidenschaft für den Extremhindernislauf hat ihn jedoch schon früher gepackt: "Ein Freund hat 2013 bei ToughMudder, ein Hindernislauf eines anderen Veranstalters, in Fürstenau mitgemacht, daraufhin sind einige Kumpels und ich aus einer Bierlaune heraus 2014 zum ToughMudder nach Arnsberg im Sauerland gefahren und haben dort unseren ersten Lauf gemacht", erzählt er. "Klar, dass man dann im Jahr drauf wieder hin gefahren ist und einen weiteren Lauf direkt vor der Haustür in Fürstenau mitmachen muss."



Der Startschuss für seine Gruppe ist um 10.20 Uhr gefallen. Über die Walhalla-Mauer geht es zu den ersten Hindernissen. Er klettert die "Dragon Ropes" hinauf, läutet die Glocke und lässt sich hinabgleiten. Gemeinsam laufen Torben Köhle und Patrick Zinn nun in den Wald und den nächsten Hindernissen entgegen.

Keine besondere Vorbereitung

Besonders vorbereitet hat sich der 38-Jährige für diesen Lauf nicht. Er trainiert sowieso jede Woche mehrmals, um fit für die Laufserie "Sparkassen-Cup" zu sein. Denn dort startet er mit dem Team "Wo ist Torben?".



Mittlerweile hat er die ersten sieben Kilometer absolviert. Sein persönlicher Anspruch sei es, möglichst alle Hindernisse zu schaffen und dabei trotzdem schnell zu laufen, sagte er vor dem Rennen. Bislang ist ihm das gelungen. Nun kommen die beiden zu einem neuen Hindernis. "Sprint of Faith" heißt es – und vor den beiden ist der ein oder andere schon daran gescheitert. Die beiden nehmen Anlauf und:





Geschafft. Nun geht es über die Mauer "Brother Hill", anschließend durch Wasser und Matsch. Wenige Meter weiter wartet die nächste Mauer. Mit viel Anlauf, Kraft und Hilfe anderer Wikinger gelingt es beiden, sie zu überwinden, bevor sie wieder in den Wald verschwinden, um dort die nächsten Hindernisse anzugehen.

Für Torben Köhle steht nicht die Zeit im Vordergrund, obwohl er schon gerne nach gut zweieinhalb Stunden ins Ziel kommen würde. Aber es geht um etwas anderes: "Im Team sich gegenseitig zu motivieren und zu sehen, wozu Menschen fähig sind, das macht Spaß. Jeder hilft jedem."

Das nächste Hindernis steht an und auch das ist neu. In der Strafzone tummeln sich die Teilnehmern und machen ihre Ersatzübungen, denn an den "Berserker Crawls" scheitern viele. "So ein Hindernis kannst du nicht trainieren", sagt Köhle und geht in Position:





Einige Meter hat er geschafft, doch an dieser Neuheit scheitert er. Es ist das erste Hindernis an diesem Tag. Dann geht es zügig weiter auf die letzten sechs Kilometer. Zwei weitere Hindernisse schafft er bis zum Ziel nicht und darüber ärgert er sich ein bisschen. Doch dann kommen die Walhalla Steps in Sichtweite. Ein letztes Mal nehmen Torben Köhle und Patrick Zinn all ihre Kräfte zusammen und klettern die hohen Stufen hinauf. Um 13.20 Uhr sind sie im Ziel.





"Ich könnte jetzt noch weiterlaufen", sagt der 38-Jährige, als er sein wohlverdientes Bier trinkt. Die beiden sind von oben bis unter mit einer Schlammschicht bedeckt. "Die Schuhe sind jetzt so weich, als hätte man mit ihnen zwei Stunden in Badewanne gelegen", erklärt Köhle und ergänzt: "Der Matsch hat sich unten im Schuh gesammelt, es ist, als laufe man auf einer zweiten Sohle."

Torben Köhle und Patrick Zinn sehr zufrieden und es wird wohl nicht ihr letzter Strong Viking gewesen sein. Jetzt freuen sie sich aber erstmal nur auf eine warme Dusche.

