Dänisches Bettenlager eröffnet am 25. März Filiale in Fürstenau

Die Renovierungsarbeiten in der ehemaligen Lidl-Filiale im Gewerbegebiet Utdrift gehen zügig voran. Das Dänische Bettenlager will dort am 25. März eine neue Filiale eröffnen. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Am Montag, 25. März eröffnet das „Dänische Bettenlager“ in Fürstenau in der Werner-von-Siemens-Straße eine neue Filiale. Ab 9 Uhr geht es dort los.