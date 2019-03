Fürstenau. Jugendpfleger Stefan Bartling, Vorsitzender des Stadtjugendringes, freute sich über den guten Besuch der jüngsten Vollversammlung. Mache dieses doch deutlich, dass der Verein in Fürstenau einen wichtigen Stellenwert besitze.

Der Stadtjugendring Fürstenau vertritt die Interessen der Jugendlichen in der Stadt Fürstenau. Er wird von seinen 24 Jugendarbeit treibenden Mitgliedern getragen. Ein Aufgabenschwerpunkt ist Planung und Abwicklung der Ferienpass-Aktionen.

Rückblick: Stefan Bartling lobte die engagierte Arbeit der Vereine, die am Ferienpass beteiligt waren. Es wurden etwa 40 Aktion angeboten und veranstaltet. Sie wurden hervorragend angenommen. Lediglich zwei Veranstaltungen fielen aus. Sein Dank galt allen Helfern, die für ein Gelingen der vielfältigen Angebote sorgten. Bewährt habe sich das Anmeldeverfahren. Alle Anmeldungen liefen über seinen Schreibtisch.

Finanzen: Wie Kassierer Michael Fischöder mitteilte, sei die Kassenlage des Ringes ausgeglichen.

Planungen: Auch in diesem Jahr findet wieder ein Ferienpass statt. Alle Veranstaltungsangebote müssen dem Jugendpfleger bis zum 1. Mai vorliegen. Dann sei gewährleistet, die Pässe pünktlich verteilen zu können. Sie werden in den Schulen direkt an die Kinder verteilt. Wie im vergangenen Jahr, können junge Leute bis zum Alter von etwa 14 Jahren mitmachen. So seien Fahrten, unter anderem ins Jumphaus (Trampolinpark) geplant. Der Ferienpass soll in der Samtgemeinde angeboten werden. Weiterhin gebe es Gedanken zum Thema Jugendpass. Wie Stefan Bartling mitteilte, liegen noch keine Anträge für Sonderzuschüsse vor. Der Stadtjugendring plane Anschaffungen, die allen Mitgliedern zugute kommen. Interessant wäre auch ein Spielmobil. Hier gebe es aber noch ebenso wie für die Anschaffung eines Fahrzeugs für die Jugendpflege erheblichen Beratungsbedarf. Ein entsprechendes Fahrzeug sei ein wichtiger Aspekt für die aufsuchende Jugendpflege ebenso wie die Fahrt von und für Jugendliche zu Veranstaltungen in der Samtgemeinde Fürstenau. In Berge werde der Jugendkeller neu eröffnet. Und mit einem entsprechenden Fahrzeug können dann Fürstenauer Jugendliche auch die Angebote in den umliegenden Orten der Samtgemeinde nutzen.

Skateranlage: An der Anlage seien Säuberungsarbeiten insoweit erforderlich, dass verbotene Zeichen entfernt werden müssten. Für den Sommer werde dort ein größeres Event mit Skaten, Volleyball und Fußball geplant. Hier werde im Frühjahr ein Arbeitseinsatz geplant.

Festival: Weiterhin bestehen Gespräche, wieder ein Festival auf dem Schulhof anzubieten. Hier müssen aber die Realisierungsmöglichkeit mit der Stadt, der Jugendpflege und den Organisatoren zur Zufriedenheit aller abgeklärt werden. Als möglicher Termin ist das erste Augustwochenende in der Diskussion.

Anzeige Anzeige

Mädchenarbeit: In Sachen Mädchenarbeit gebe es für die bis Achtzehnjährigen das Angebot Create your mind (Stellwerk Zukunft Vechta) für die Samstage von elf bis 17 Uhr. Weiterhin wird für Kinder bis zwölf Jahre ein Kids-Day angeboten. So würden auch Mädchen, für die immer wieder weitere Angebote erstellt werden, erreicht.

Bufdi: Die 19-jährige Jasmin Schulte aus Haselünne leistet zur Zeit bei der Jugendpflege ein Bundesfreiwilligendienstjahr ab. Sie unterstützt die Jugendpflege besonders im Bereich der offenen Jugendarbeit und der Mädchenarbeit. Nach diesem Jahr wird sie ein entsprechendes Studium anhängen. Die Arbeit macht ihr sehr viel Spaß und hat gezeigt, dass sie die richtige Zukunftsperspektive gefunden hat. „Hier sind viele Jungs. Man muss sich als Frau durchsetzen. Wenn man dann anerkannt ist, macht die Arbeit mega Spaß“ sagte Jasmin Schulte.