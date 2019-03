Restrup. Aus Anlass des Frauenkarnevals begrüßte Frau Rollinger (Willi Lieverscheidt) die vielen weiblichen Gäste im Theatersaal der Compagnia Buffo, zwischen denen sich auch einige Männer tummelten. Beide Geschlechter bekamen ihr Fett weg beim Kabarettabend mit Inka Meyer und ihrem Programm „Der Teufel trägt Parka“.

Den Beelzebub der Schönheitsindustrie und ihre omnipräsente Werbung entlarvte sie bis tief unter den Parka. Egal ob Nahrungsmittel, Kleidung oder Kosmetik – die Werbung preist deren Produkte ebenso skrupellos an wie die dahinter stehenden Branchen sie auf Kosten von Menschen und Umwelt herstellen. Dies zeigte die Kabarettistin in sprachlich ausgefeilten und mit entlarvendem Humor gewürzten Analysen an diversen Beispielen, die dem Publikum aus dem Alltag vertraut waren, wie der häufige Szenenapplaus bewies.

Die Qual der Wahl

Zwischen den Relikten des neandertalerschen Kulturbeutels und den Errungenschaften des modernen Teleshoppings haben Konsumenten heute die Qual der Wahl in der Vielfalt der Angebote, englisch „choice overload“ genannt, erläuterte Meyer einen der vielen In-Begriffe unserer Zeit. Sie zeigte mit dem verbalen Finger auf die Auswüchse von Partnerlook und Tätowierungen, hinterfragte Dresscodes von Rappern und Salafisten ebenso wie die Statement-Aufdrucke von T-Shirts und stellte das Tragen von Fellmützen dem ökokorrekten Nacktauftritt als Grundsatzfrage gegenüber.

Pointen am laufenden Band

Den Zuhörerinnen blieb kaum Zeit, die vielen Pointen nachwirken zu lassen, so schnell lieferte Inka Meyer nach, analysierte die Variabilität der Hosenbundhöhe im Vergleich zum Alter des männlichen Trägers und sinnierte beim Blick in den weiblichen Kleiderschrank über abgelegte Beziehungen und getragene Klamotten.

Extravagante Algenrezepte

Dass sie ihre unterhaltsame Aufzählung auch in originelle Reime verpacken kann, bewies sie dabei ebenso wie bei der Auflistung diverser Frauenmagazine, die mit skurrilen Colagentipps und extravaganten Algenrezepten um die Aufmerksamkeiten ihrer Leserinnen buhlen. Zudem stellte die Kabarettistin infrage, ob anhand der überbordenden Kosmetiktipps Frauen noch als geschickt geschminkt oder schon als frisch verputzt zu betrachten sind.

Kohleshampoo inklusive Duschanleitung

Dafür können Männer sich mit Kohleshampoo inklusive Duschanleitung erfrischen und haben zum klassischen Playboy jetzt auch moderne Grillzeitschriften zur Leseauswahl.

Spitzzüngiger Humor

Ihr fundiertes Wissen zu erschreckend ernsten Daten, Fakten und Statistiken servierte Meyer mit launigen Gags und geschmeidigem, mitunter auch spitzzüngigem Humor. Schließlich empfahl sie dem gut gelaunten Publikum, friesischen Gute-Laune-Tee in Socken zuzubereiten, pure Entspannung nicht nur bei Bahnverspätungen. Den humoristisch gekonnt verpackten Appell des Abends, die Botschaften der Werbung und die Diktate der Schönheitsindustrie mehr zu hinterfragen als sie zu befolgen, nahmen die Gästinnen und Gäste gerne mit aus diesem fröhlichen Kabarettabend.