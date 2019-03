Berge. Ein großes Programm plant die Freiwillige Feuerwehr Berge zu ihrem Jubiläum. Gefeiert wird vom 14. bis 16. Juni 2019. Dazu gehört auch ein Malwettbewerb für die Kinder.

Alle Kindergärten – und zwar Pusteblume, Leuchtturm und der katholische Kindergarten St. Servatius sowie die Kinderkrippe Sonnenschein – sind schon mit dabei. Weitere Kinder im Kindergartenalter sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Alle Motive zum Thema Feuerwehr sind herzlich willkommen. Die Vorlagengröße ist DIN A 4. Die Bilder müssen bis zum 1. Juni im Feuerwehrhaus Berge mit Namen und Alter versehen abgegeben werden.

Und was darf alles gemalt werden? Feuerwehrautos, das Feuerwehrhaus, Osterfeuer und alles rund um den Feuerwehrmann ist herzlich willkommen. Nur der Bezug zum Thema Feuerwehr ist vorgegeben.

Die Leitungen der Kindertagesstätten und Kindergärten sind von der Idee begeistert und wollen ihre Schützlinge bei diesem Projekt unterstützen. Die Kinder dürfen sich auf kleine Preise freuen, denn die besten Bilder werden prämiert. Und der Sieger darf sich auch auf eine Publikation im Bersenbrücker Kreisblatt freuen.

Zum Jubiläumsprogramm gehören weiterhin der Feuerwehrverbandstag Altkreis Bersenbrück am Freitagabend (14. Juni), ein Jubiläumsfeier mit Sound Äxpress am Samstagabend (15. Juni) sowie ein Festakt, beginnend mit einem ökumenischen Gottesdienst ab 9.30 Uhr und der Tag der offenen Tür am Sonntag (16. Juni).