Fürstenau. Eine Punktlandung hat das Team um Heiner Rocho mit seinem „Bauleiter“ Ralf Auf dem Felde hingelegt. Innerhalb von zwei Monaten wurde das Anwesen an der Großen Straße in Fürstenau fachgerecht umgebaut. Jetzt fand mit zahlreichen geladenen Gästen aus Politik und Verwaltung sowie von der Werbegemeinschaft Fürstenau die Eröffnung statt.

Auf die Kunden warten hell und freundlich gestaltete Räume mit einer breiten Auswahl im Schuhhaus Rocho. „Es ist ein schöner großer und geräumiger Laden geworden. Ich hoffe, dass es ein Anziehungspunkt für Fürstenau wird, auch um in die Innenstadt mehr Leben zu bekommen“, so Bürgermeister Herbert Gans. Und Ehefrau Gerda wies auf den jetzt auch fachgerecht abgedeckten Orthopädiebedarf hin. „Ich freue mich sehr, dass es hier eine Innenstadt repräsentative Nutzung geben wird“, ergänzte Stadtdirektor Benno Trütken.

Gut für die Innenstadt

Der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Fürstenau, Johannes Fritze, freute sich darüber, das es mal endlich wieder jemanden gebe, der investierte. „Damit kann sich die Innenstadt in die richtige Richtung entwickeln“, betont er. Das Fachgeschäft habe sich versteckt in einer Seitenstraße etabliert. Der Inhaber habe das enorme Entwicklungspotenzial in Fürstenau erkannt. Weiterhin ging Johannes Fritze auf die tolle Zusammenarbeit der Ladeninhaber in Fürstenau ein. Diese solle noch weiter verstärkt werden.

Zeitplan eingehalten

„Der Zeitplan ist super eingehalten worden“, freute sich Heiner Rocho. „Gestern morgen haben wir noch gedacht, dass wir es nicht schaffen. Wir sind aber pünktlich fertig geworden. Die Handwerker haben alle an einem Strang gezogen“, lobte er sein Team. Ein besonderes Dankeschön ging dabei an Ralf Auf dem Felde, der sich hier Tag und Nacht engagiert habe.

Gewinnspiel für Kinder

Als Eröffnungsangebot gibt es im März zehn Prozent auf alle Schuhe. Für die Kinder gibt es ein Gewinnspiel. Sie müssen die Frösche im Schaufenster zählen. Dabei können sie neben mehreren Sachpreisen einen Warengutschein in Höhe von 100 Euro gewinnen. Er wird auf der Frühlingsmeile am 31. März um 17.30 Uhr verlost. Weiterhin ging Heiner Rocho auf die neu installierte Technik mit einem neuen 3-D-Scanner ein. Mit ihm können Kompressionsstrümpfe kontaktlos angepasst, Füße vermessen und entsprechende orthopädische Schuhe gefertigt werden. In Fürstenau werden unter der Leitung von Maria Hallermann vier Mitarbeiter beschäftigt. Die Firma Rocho beschäftigt insgesamt in Berge (Stammhaus), Fürstenau und Nortrup 13 Mitarbeiter.