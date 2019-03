Fürstenau. Nach Musikern aus den USA und Kanada hat Markus Kusche, der seit dreizehn Jahren sein Tonstudio Kulturfabrik in Fürstenau betreibt, jetzt den dritten Preis des internationalen „Xmas-Mix-Contest“ des Hofa-Colleges aus Karlsdorf-Neuthard in Baden-Württemberg gewonnen.

„Eine einzigartige Neu-Interpretation des Contest-Songs mit einer überzeugenden Reharmonisierung und einem ´live-haftigen´ Sound“ – so lautet die Bewertung der Musikexperten des Hofa-Media-Institus für den Remix, den Markus Kusche aus einem vorgegebenen Song entwickelt hat.

Das Hofa-Institut ist seit mehr als 30 Jahren einer der weltweit größten Dienstleister auf dem Gebiet der Audio- und Medien-Produktion. In einem Newsletter hätte er über die Ausschreibung des Wettbewerbs, der einmal jährlich stattfindet, erfahren, erzählt Markus Kusche. Von dem Unternehmen bezieht er unter anderen die Software, um die Musikproduktionen in seinem Studio digital bearbeiten zu können.

Aus Swing-Song wurde Klavierballade

Aufgabe war es, aus 50 völlig unbearbeiteten Tonspuren des Songs „Maryam“ der Ini-Konzept-Band entweder einen Mix oder einen Remix zu machen. Dabei habe ihn ein Remix, also eine Neuabmischung des Musiktitels auf der Basis des Mehrspuroriginals besonders interessiert. Jede der Tonspuren stelle dabei ein Instrument oder den Gesang dar. Es habe ihn gereizt, zu gucken, wie man das Material bearbeiten könne, so Markus Kusche.

Gesagt, getan. Nach dem Herunterladen der Musikspuren, die zusammen zunächst einen flotteren Bläser-Swing-Song mit vielen dominanten Blechblasinstrumenten ergaben, wollte er daraus eine ganz neue Version produzieren. Eine Klavierballade sollte es werden. „Das erfordert ein gewisses Verständnis davon, was die Musiker mit dem Song ausdrücken wollten“ räumt Markus Kusche bescheiden ein.

Live-Atmosphäre erzeugt

Zwischen den Arbeiten in seinem Tonstudio hat er dann immer wieder an der Version gearbeitet. Besonders angesprochen habe ihn dabei, dass die Teilnehmer des Wettbewerbs alle Freiheiten zur Neugestaltung gehabt hätten, so der Musiker. So habe er die flotte Ursprungsversion Schritt für Schritt zurückproduziert, neu abgemischt und einige „Spuren“ ganz neu eingebaut.

Den Kontrabass habe er beispielsweise durch einen E-Bass ersetzt, den sein Sohn Max eingespielt habe. Auch habe Christian Gerweler, der ebenfalls in seinem Studio mitarbeitet, einzelne Sequenzen am Schlagzeug neu aufgenommen. Er selbst habe den Part am Klavier übernommen. Zufällig sei ihm dann noch die Idee gekommen, die Studioaufnahme durch eine „Live-Atmosphäre“ zu ersetzen. Dann hätte alles gestimmt und er habe den Song beim Hofa-College eingereicht.

CD-Pressung gewonnen

Nach den Platzierungen des amerikanischen und kanadischen Kollegen hätte die Jury sein Stück dann wohl gut gefunden und ihm den dritten Preis verliehen. Jetzt kann Markus Kusche in den Hofa-Studios eine CD-Pressung in Auftrag geben.

Interessierte können sich den Song im Internet auf der Homepage von Hofa anhören.