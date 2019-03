Fürstenau. Im Aue-Center im Fürstenauer Gewerbegebiet Utdrift wird es möglicherweise einen weiteren Leerstand geben. Bei K+K Schuhe läuft derzeit der Räumungsverkauf. Geschäftsleute wie Mehmet Seker, der als Ankermieter den Edeka-Markt betreibt, sehen das mit Sorge. Die GRR Group aus Nürnburg, der die Immobilie gehört, arbeitet unterdessen an Lösungen.

Bessere Zufahrt?

Der Edeka-Markt von Mehmet Seker läuft zwar nach wie vor gut, doch fürchtet er, dass eine weiter sinkenden Kundenfrequenz im und rund um das Aue-Center zu Einbußen führen könnten. Das zeichne sich derzeit ab. So hätten vor rund einem Jahr die Geschäfte Fressnapf und NKD geschlossen. Nun folge offenbar das K+K. Schuhe ein weiteres Geschäft und damit der dritte Leerstand. Das sei bedauerlich. In den Jahren zuvor habe bereits der Tedi-Markt im Zuge der Ansiedlung des Action-Marktes – einige 100 Meter vom Aue-Center entfernt – geschlossen. Zwar habe es mit Matrazen-Concord eine Nachfolgelösung gegeben, doch sei die Kundenfrequenz nicht so hoch wie bei Geschäften des täglichen Bedarfs.

Weiterhin findet Mehmet Seker es bedauerlich, dass sich Rossmann vor einigen Jahren aus dem Frontbereich des Aue-Centers zurückgezogen und sich in dem vor einigen Jahren neu gebauten hinteren Teil angesiedelt habe. Das führe dazu, dass die Fußwege zu den vorderen Geschäften vergleichsweise weit seien. Für Rossmann sei zwar Möbel Lübbering nachgerückt, doch auch dort sei die Kundenfrequenz logischerweise nicht so hoch.



Schließlich sei Lidl – bisher dem Aue-Center vorgelagert – kürzlich an die Bundesstraße umgezogen, so Mehmet Seker. Dafür komme nun das Dänische Bettenlager, Aber auch hier werde die Kundenfrequenz leiden.

Mehmet Seker hofft, dass es der GRR Group gelingt, die Leerstände zu beseitigen. Zudem könnte er sich eine verbesserte Zufahrt zum Aue-Center vorstellen. Ideal wäre nach Ansicht des Geschäftsmannes ein Kreisel ähnlich wie am Einkaufszentrum in Ankum.



GRR Group bestätigt Kündigung

Die GRR Group aus Nürnberg bestätigt via E-Mail, dass der Mieter K+K Schuhe zum 27. März gekündigt hat. "Allerdings sind wir mit dem Unternehmen weiterhin im Gespräch, um eine gute Lösung zu finden", so die GRR Group. Sie sei als Vermieter weiterhin von der Attraktivität des Standorts überzeugt.

"Derzeit plant der Ankermieter Edeka eine Erweiterung auf knapp 3000 Quadratmeter Fläche", teilt das Unternehmen weiter mit. Damit könne trotz des intensiven Wettbewerbs in Fürstenau der Fortbestand eines für die Region wichtigen Einkaufszentrums gesichert werden, so die GRR Group. Der Leerstand würde dann verschwinden.

Weiterhin erklärt die GRR Group, dass durch die überraschende Freigabe des zweiten Bauabschnitts durch die Stadt Fürstenau vor einigen Jahren eine schwierige Situation entstanden sei, die nun gemeinsam mit den Mietern gelöst werden müsse. Das Unternehmen bezieht sich damit auf die von Mehmet Seker angesprochenen später errichteten Verkaufsräume im hinteren Bereich, in den Rossmann sowie die Admiral-Spielhalle eingezogen sind.