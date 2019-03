Berge. Mit dem Hof Scherhorn in Dalvers haben die Grünen einen weiteren zertifiziert-ökologisch wirtschaftenden Betrieb in ihre Bioliste aufgenommen. Über die konkrete Arbeit auf dem 74 Hektar großen Hof informierte sie bei einem Rundgang Betreiber Björn Scherhorn.

Schon als Kind habe er sich auf dem rund 700 Jahre alten Betrieb gerne mit Tieren beschäftigt, wird Björn Scherhorn in der Pressemitteilung der Grünen zitiert. Nach der Lehre in Kleve und Besichtigungen von Höfen wie Brummer Bange in Ankum, habe er sich dann mit sieben anderen hiesigen Milchviehbetrieben zur Umstellung auf Bio im Jahr 2016 entschieden. Allerdings habe er schon vorher als konventioneller Betrieb auf den Einsatz von Spritzmitteln weitestgehend verzichtet.

Nach der Insolvenz der ursprünglichen Bio-Molkerei werde die Milch der 70 Kühe seit einem Jahr auf dem freien Markt angeboten, was den Abgabepreis verringere und drei Cent pro Liter für den Transport koste. Kleine Mengen würden aus der Nachbarschaft abgenommen. Stark belastet mit etwa 50.000 Euro habe den Betrieb der Futterausfall und die Leistungseinbußen infolge der Dürre im vergangenen Jahr. Begonnen habe die Herstellung und Vermarktung von Käse.

EU-Auflage erschwert Aufbau von Humusboden

„Unsere Tiere genießen mit Weidehaltung die ursprünglichste aller Haltungsformen“, berichtete Scherhorn seinen Gästen. Gänzlich verzichtet werde auf Silomais. Stattdessen werde ein Getreidegemenge vom eigenen Acker gefüttert.

Kritik äußerte Scherhorn laut Schreiben der Grünen an der EU-Auflage, Grasland alle fünf Jahre umbrechen zu müssen. Das behindere den in Zeiten des Klimawandels notwendigen weiteren Aufbau von Humusboden. Der unterschiedliche Wert von Weide mit 300 Euro und Acker mit bis zu 1500 Euro führe dazu, auch noch die letzte Ecke in Ackerland umzuwandeln.

Wochenend-Bio reicht nicht...

Auch der Verbraucher habe erheblichen Einfluss auf die weitere Umgestaltung der Landwirtschaft in Richtung Umweltschutz. „Allerdings reicht dafür Wochenend-Bio nicht aus“, wird Scherhorn weiterhin zitiert. Wenn 20 Prozent Bioanteil bis 2030 gelingen solle, wie von der Bundeslandwirtschaftsministerin angekündigt, erwarte er, dass staatliche Einrichtungen wie Kantinen in Rat- und Krankenhäusern sowie Kindergärten und Schulen oder auch die VW-Küche sich entsprechend umstellten.

Die Umstellung auf ökologische Landbewirtschaftung begrüßte Claudia Funke. „Der Vorteil von artgerechter Tierhaltung und mehr Artenvielfalt für Flora und Fauna ist unbestritten“ so die Sprecherin der Samtgemeinde-Grünen. Damit werde auch ein Beitrag zu Glyphosat-Verzicht und Nitrat-Reduzierung geleistet.

Mehr Aufklärung über gesunde Ernährung

Insgesamt müsse es mehr Wertschätzung für gesunde Lebensmittel geben, die nicht dem Preisdruck der Discounter ausgeliefert sein dürften. „Wie jetzt schon konventionelle Betriebe ihre Produkte weit unter dem Kilogrammpreis von Chips, Schokolade und Co oder auch Fertigprodukten vermarkten müssen, darf es nicht auch noch die Biohöfe treffen“, betonte Funke. Wenn Biomilch billiger angeboten werde als Wasser, sei das ein Unding. Erforderlich seien gezielte politische Maßnahmen und finanzielle Förderungen sowie Aufklärung über gesunde Ernährung. Hier sollten ökologische und konventionelle Betriebe eine Einheit bilden und der Politik gemeinsam den Rahmen vorgeben.

Die gesamte Liste der Biohöfe im Osnabrücker Land mit Produkten und Vermarktung kann eingesehen werden unter www.gruene-os-land.de.