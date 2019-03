Schwagstorf. Während der Generalversammlung des Schützenvereins Schwagstorf in der neuen Schützenhalle auf dem Stönneberg ist Dieter Klausing nach 20 Jahren als Schriftführer aus dem Vorstand verabschiedet worden.

„Du hast nicht einhundert Prozent, nein du hast zweihundert Prozent gegeben“, lobte Vereinspräsident Thomas Kemper das Engagement von Dieter Klausing. Als Nachfolger wurde Lucas Giese gewählt. Auch die dritte Vorsitzende Doris Gerweler stellte ihr Amt zur Verfügung. Der Schützenpräsident dankte ihr im Namen des Vorstandes für acht Jahre Vorstands- und Vereinsarbeit. Nachfolgerin ist Silvia Gerweler.

Jahresrückblick: Thomas Kemper gab einen Rückblick auf die umfangreichen Aktivitäten des vergangenen Jahres, wie zum Beispiel das Finalschießen der Jugend und Schüler, das Vereinsboßeln, das Schützenfest mit sehr guter Beteiligung, die Unterstützung der Dorfkirmes, den Schützenball und den Neujahrsempfang der Stadt Fürstenau mit Ehrung der Schülerschaft. Er bedankte sich bei seinen Mitstreitern für die geleistete Arbeit.

Schießbericht: Schießmeister Stefan Hömme bedankte sich bei Markus Richter für die Herrichtung des 100 Meter KK-Standes. Er berichtete von den Leistungen bei verschiedenen Wettkämpfen, wie dem Clemens-Volbers Pokalschießen, dem Adlerwanderpokalschießen, dem Vereinsmeister- und Herbstpreisschießen. „Schwagstorf hat fünf Schießgruppen. Der Klassenerhalt sollte möglich sein. Die Jugendschießgruppe steht als Gruppensieger im Finale, ebenso die Kinderschießgruppe“, so Hömme. Er bedankte sich beim Team der Schießwarte für die gute Arbeit.

Kassenbericht : Heinz Bieling gab Auskunft über den aktuellen Stand des Vereinskontos, das einen leichten Gewinn auswies. Die beiden Kassenprüfer Carsten Elbers und Thomas Krehe sprachen dem Kassenführer ein Lob für die vorbildliche Kassenführung aus.

Wahlen: Vereinspräsident Thomas Kemper wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Er nahm die Wahl an, wies aber gleichzeitig darauf hin, dass er sein Amt in zwei Jahren zur Verfügung stellen wird. Die dritte Vorsitzende Doris Gerweler stand nicht wieder zur Verfügung. Für sie wurde Silvia Gerweler einstimmig gewählt. Auch Dieter Klausing legte sein Amt als Schriftführer nieder. Silke Pöttker und Lucas Giese stellten sich zur Wahl. In geheimer Abstimmung wurde Lucas Giese zum neuen Schriftführer gewählt.

Im Zuge der Neuwahlen wurden der 2. Schießmeister Marc Jansen sowie der dritte Schießmeister Fabian Schuckmann in ihren Ämtern bestätigt; ebenso die Schießwarte Michael Belage, Daniel Hartwig, Bernhard Töpker, Carsten Töpker, Fabian Krümpeler, Silke Pöttker, Heinz Pöttker, Dirk Zumdohme. Schießwart Detlef Holstein legte sein Amt nieder. Auch Hauptmann Heinz-Josef Gerweler und sein Stellvertreter Thomas Kirchner sowie Fähnrich Thorsten Feye und dessen Stellvertrter Frank Wencker wurden einstimmig wieder gewählt. Kassenprüfer Thomas Krehe blieb ebenfalls im Amt.

Ehrenmitglieder : Zu Ehrenmitgliedern wurden Agnes Richter, Bernhard Stolle, Magdalena Hülsmann, Ernst Hofschroer, Gerd Hövermann, Bernhard Töpker und Hubert Volbers ernannt.

Dank : Dank für ihre ambitionierte Arbeit sprach der Präsident den Schießgruppenleitern Franz-Josef Schuckmann, Bernhard Thale, Doris Gerweler und Stefan Hömme aus. Auch Carsten Töpker, Bernhard Töpker, Silke Pöttker, Heinz Pöttker und Franz-Josef Schuckmann erhielten ein Dankeschön für die Betreuung der Jugendgruppen.

Verschiedenes : Thomas Kemper wies auf die in diesem Jahr bevorstehenden Jubelschützenfeste in Ost- und Westeroden und Höckel hin sowie auf das Jubelerntefest in Nortrup.

Die Jugend wünscht sich eine Verlängerung des Frühschoppens am Schützenfestmontag und wird dieses Anliegen gemeinsam mit dem Vereinsvorstand beraten.