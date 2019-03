Fürstenau. Die Mitglieder der Kinderkrebshilfe aus Füstenau waren selbst ein wenig überrascht: "Zwei Jahre ist das schon wieder her, dass wir angefangen haben?" Ja. Anfang 2017 hatte das neu formierte Team seinen ersten größeren Einsatz beim Tag der offenen Tür der Firma Agravis in Fürstenau. Nun ist die Kinderkrebshilfe auch ein eingetragener Verein.

Bei einem Treffen mit Vertretern der Firmen Edeka Seker, Nowebau, Euronics XXL Möster und Mc Donalds aus dem Gewerbegebiet Utdrift, die allesamt seit einigen Jahren die Kinderkrebshilfe mit Aktionen unterstützen, teilte Susanne Kasper mit, dass sich die Kinderkrebshilfe nun als Verein hat eintragen lassen. Damit können auch Spendenquittungen ausgestellt werden. Wie Susanne Kasper noch einmal betonte, komme das Geld zu 100 Prozent Einrichtungen wie das Kinderhospiz Löwenherz in Syke oder der Klinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie im Universitätsklinikum Münster zu Gute.

Zwei Stände bei der Frühlingsmeile

Den Scheck, den die vier Firmen nun der Kinderkrebshilfe übergaben, geht an den ambulanten Kinderhospizdienst in Osnabrück. Er darf sich über mehr als 1400 Euro aus Fürstenau freuen. Insgesamt haben die vier Firmen in den vergangenen Jahren mehr als 6000 Euro übergeben – mit einer Ausnahmen stets an die Kinderkrebshilfe.

Die nächste größere Aktion steht nun am 31. März an. Dann geht in Fürstenau die Frühlingsmeile mit Hollandmarkt über die Bühne, an der sich auch Firmen aus dem Gewerbegebiet Utdrift wieder beteiligen. Im Nowebau wird die Kinderkrebshilfe Kaffee und Kuchen anbieten.Überdies wird das Team – insgesamt besteht es aus neuen Frauen – einen Stand auf der Buten-Porten-Meile aufbauen.

Weitere Infos gibt es im Internet: www.kinder-krebs-hilfe.de