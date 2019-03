Berge. Karsten Quint, der Inhaber des Berger Unternehmens "Segler Förderanlagen", war es ein besonderes Anliegen: Er hielt vor Jungen und Mädchen der Oberschule in Berge einen Vortrag über Klimaschutz im Sinne von Al Gore. Anschließend folgte ein Workshop.

Er habe nicht lange überlegen müssen, als sich im vergangenen Jahr die Möglichkeit bot, an dem "Climate Reality Leaderships Corps Training" mit Al Gore in Mexiko teilzunehmen, berichtete der Segler-Gesellschafter. Im Rahmen des Projektes "The Climate Reality Project" nahmen rund 700 Teilnehmer aus 26 Ländern an dem Klimatraining mit dem ehemaligen Vizepräsidenten der USA und Friedensnobelpreisträger teil.

Das Projekt war vor gut zehn Jahren von Al Gore gegründet worden. Mehrmals im Jahr werden an unterschiedlichen Orten weltweit Klimatrainings durchgeführt. Nach ihrer Teilnahme dürfen die "Trainees" die digitalen Bilderstrecken, die sogenannte "Slideshow" von Al Gore verwenden, um sich in ihrer Heimat mit den Menschen über die Klimaveränderungen auszutauschen, über mögliche Lösungen zu beraten und zu handeln. So habe es nahe gelegen, die ohnehin kurzen Wege zwischen der Oberschule am Sonnenberg und der Firma Segler, die an vielen Stellen im Bereich Schule und Ausbildung zusammenarbeiten würden, zu nutzen und den Vortrag mit Workshop in den Schultag der achten und neunten Klassen zu integrieren, freute sich Schulleiter Gerd Beckmann.

Autobahnen platzen auf

"Die Politik macht sich zwar Gedanken darüber, aber die Situation wird von Jahr zu Jahr dramatisch schlimmer" so Karten Quint. Unsere Atmosphäre sei eine ganz dünne Schicht, die die Erde umschließe. Jeden Tag würden 110 Millionen Tonnen Treibhausgase dort hineingepustet, so der Unternehmer. Deutschland stehe dabei im globalen Vergleich der Verursacher auf Platz sieben.

Mit beeindruckenden Bildern und ernüchternden Tatsachen konnte sich Karten Quint der Aufmerksamkeit der Schüler sicher sein. Die Erde erhitze sich immer mehr. So sein beispielsweise 17 der 18 heißesten gemessenen Jahre seit 2001 aufgetreten, die Monate April und Mai des vergangenen Jahres sein die heißesten Monate in Deutschland seit Beginn der Temperaturmessung im Jahr 1881 gewesen. Autobahnen würden aufgrund der starken Hitze platzen, es gebe viele Starkregenereignisse und zudem ebenso Hochwasserkatastrophen und auch extreme Trockenheit in Deutschland. Verheerende Brände in Kroatien, Portugal sein beispielsweise ebenfalls die Folge von massiver Erhitzung.

Deutsche Gletscher in 30 Jahren verschwunden

Die Frage, ob wir etwas ändern müssten, sei klar mit "Ja" zu beantworten, ebenso die Frage ob etwas geändert werden könne. Karsten Quint wies auf die großen Potenziale hin, die in den erneuerbaren Energien liegen würden. So hätten beispielsweise am 1. Januar und 1. Mai 2018 erneuerbare Energien ganz allein 100 Prozent des deutschen Strombedarfs gedeckt. Im April 2018 habe die in Deutschland erzeugte Solarenergie die Strommenge aus Steinkohle und aus Atomkraft übertroffen. Es gebe auch gute Zielsetzungen, so würden die deutschen Städte Frankfurt, Hamburg, München, Ulm und Osnabrück bis zum Jahr 2050 zu 100 Prozent nur noch erneuerbare Energie einsetzen wollen. Die aus seiner Sicht folgerichtige Frage schloss sich an: "Berge auch?".

"Es geht um deine Welt. Was kannst du konkret tun?" lautete der anschließende Arbeitsauftrag an die Schüler. In kleinen Gruppen trugen sie, begleitet durch die Umweltmanager der Klassen sowie den Lehrerinnen Brigitte Holtkamp und Julia Sandkämper über 40 Ideen zusammen, die jetzt im Unterricht weiter bearbeitet werden. Sie reichten beispielsweise vom verbindlichen Lichtmanagement für Gebäude bis hin zur Verpflichtung für Arbeitnehmer, kurze Arbeitswege mit den Fahrrad zurücklegen zu müssen.

Über 40 Ideen der Schüler

Karsten Quint und Gerd Beckmann zeigten sich beeindruckt von den vielfältigen Ideen und Ansätzen der Schüler. "Wir in Deutschland sind die Erfinder der Energiewende" betonte Karten Quint, nachdem man stark angefangen habe, dürfte das Thema jetzt nicht auf der Strecke bleiben. Die Schüler einzubinden, sei ein wichtiger Schritt. Durch den internationalen Input werde der Klimaschutz den Schülern dabei klar ins Bewusstsein gerufen, so Gerd Beckmann.