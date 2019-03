Fürstenau. 40 Jahre alt wird Brillen und Hörgeräte Gerdes in Fürstenau. Das sind 40 Jahre, in denen sich viel getan hat – handwerklich, baulich, personell. Heute führt Andreas Gerdes die Geschäfte. Er blicke gerne nach vorne, sagt er. Jammern und Zurückschauen sei nicht seine Welt.

Andreas Gerdes ist Fürstenauer durch und durch. Abgesehen von einer Station in Köln, wo er die Meisterschule besucht hat, war sein Lebensmittelpunkt stets die Stadt im Norden des Landkreises Osnabrück. Dort lebt er heute mit seinen beiden Töchtern und Ehefrau Christiane, die eine Zahnarztpraxis betreibt. Dort hat er auch die größte, geschäftliche Investition seines Lebens getätigt. Das war 2016. Gut eine viertel Millionen Euro hat er in den Umbau seines Geschäfts an der Großen Straße gesteckt, das letztmalig 1995 neu gestaltet worden war. Nun ist alles so, wie er es haben wollte, als er im Januar 2009 das Geschäfts von seinen Eltern übernommen hat. Die Linien sind klar, die Strukturen schlicht, die Räume hell. "Es nur die Außenwände stehengeblieben", so der Optikermeister.

Mehr Geld für Wirtschaftsförderung

Das Konzept gefällt Andreas Gerdes auch 2019 noch. Zufrieden steht er in seinem 140 Quadratmeter großen Laden und freut sich über das gelungene Projekt. Es habe zwar einige Kunden gegeben, die gesagt hätten, dass Geschäfts sei viel zu schade für Fürstenau. Das sehe er aber anders: "Das Geschäft ist gerade gut genug für Fürstenau". Schließlich gehe es auch darum, die Stadt mit ihren Angeboten attraktiv zu halten – so wie dies beispielsweise Heiner Rocho, die Verantwortlichen des St. Reginen-Stiftes oder Schuhe und Lederwaren Hacker mit ihren Projekten und Initiativen täten. Andreas Gerdes würde sich deshalb auch freuen, wenn die Kommune mehr Geld und Ideen in die Wirtschaftsförderung stecken würde und weniger in Pflaster, wie er mit Blick auf die Sanierung der Großen Straße erklärt.

60 Prozent der Kunden von Andreas Gerdes und seinem Team kommen aus Fürstenau selbst, 30 Prozent aus der restlichen Samtgemeinde – also aus Bippen und Berge. Weitere zehn Prozent reisten aus Orten wie Freren oder Schale an. Zu vielen Kunden hätten er und seine Mitarbeiter eine persönliche Beziehung und betreuten sie bereits über viele Jahre hinweg. Da seien die Wünsche und Bedürfnisse bekannt. Dies wiederum trage zum Kundenservice bei, der so im Internet nicht möglich sei, wenngleich es natürlich für Geschäftsleute heute sehr wichtig sei – auch für ihn selbst.

Früher eingestiegen als geplant

Der 40-Jährige sieht für sich selbst optimistisch in die Zukunft und will das Geschäft noch lange weiterführen. Ob eines Tages eine seiner beiden Töchter einsteigt? Das könne er noch nicht sagen. Sie seien schließlich erst fünf und sieben Jahre alt. Generell gelte aber, dass sie später einmal das beruflich machten sollten, was ihnen Spaß mache. Auch wenn es natürlich schön sei, wenn das Geschäft auch in der dritten Generation in der Familie bleibe.

Angefangen hat die Geschichte von Brillen und Hörgeräte Gerdes 1979 damit, dass sich Bernhard Gerdes, der gebürtig aus Hollenstede stammt, mit seinem Geschäft am ehemaligen Pferdemarkt selbstständig gemacht hat. 1983 folgte der Umzug in das Gebäude an der Großen Straße, das die Familie zwei Jahre später kaufte. 2009 stieg schließlich Andreas Gerdes in das Geschäft ein. Eigentlich wollte er dann erst noch in einer anderen Firma Erfahrungen sammeln, doch wegen gesundheitlicher Probleme seines Vaters übernahm er bereits früher als geplant den Laden.