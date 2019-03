Fürstenau. Wie geht es mit dem Restaurant Torhaus auf der Schlossinsel in Fürstenau weiter? Schließt es? Oder doch nicht? Fragen, die sich derzeit viele Bürger stellten. Hier einige Antworten.

Zunächst einmal: Der Pachtvertrag von Torhaus-Betreiber Frank Nintemann mit der Samtgemeinde Fürstenau als Eigentümerin des Gebäudes läuft noch bis zum September 2019. Wie Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken mitteilte, laufen derzeit Gespräche, wie es nach September weitergehen könnte. Ziel der Samtgemeinde sei es, einen nahtlosen Übergang sicherzustellen – auch mit Blick auf touristische Aspekte, so Benno Trütken. Hier habe Frank Nintemann beispielsweise im Rahmen der Erlebnisgastronomie erfolgreich das "Bischofsmahl" für Gruppen etabliert. Es sei erstrebenswert, solche Aktionen weiter auszubauen, so Benno Trütken.

Restaurant arbeitet rentabel

Weiter betonte der Samtgemeindebürgermeister, dass das Restaurant rentabel sei. Eine Aussage, die auch Frank Nintemann bestätigt. "Das Torhaus selbst steht wirtschaftlich gut dar", erklärte er mit Blick auf anders lautende Gerüchte. Die Verbindlichkeiten, die er habe, resultierten aus der Zeit, als er mit einer Geschäftspartnerin zeitweise das Hotel am Markt betrieben habe.

Mit einem neuen Geschäftspartner

Das Ziel von Frank Nintemann ist es, mit einem neuen Geschäftspartner das Torhaus weiter zu betreiben, und zwar über den September hinaus. "Ich möchte die Verantwortung und Arbeit auf mehrere Schultern verteilen", so Frank Nintemann. Er habe in dieser Hinsicht bereits Gespräche geführt. Zugleich merkte er an, dass das Torhaus konzeptionell in Teilen neu ausgerichtet werden solle. Er wolle gerne weiter mit der Samtgemeinde Fürstenau zusammenarbeiten.

Weiterhin weist Frank Nintemann darauf hin, dass weiterhin Reservierungen für das Torhaus möglich sind und Gutscheine eingelöst beziehungsweise abgeholt werden könnten. Der Betrieb laufe wie gewohnt weiter – einschließlich der Kaffee- und Kuchenangebote an Sonn- und Feiertagen.