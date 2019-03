Bippen. Breit aufgestellt ist der Heimatverein Bippen. Das ist auch erforderlich, denn ein großes Spektrum an Aufgaben wartet darauf, abgearbeitet zu werden. Dazu gehört unter anderem die Auflösung des Technikmuseums. Deshalb ist der Vorstand bei der Mitgliederversammlung um Angela Plagge erweitert worden.





Rückblick: Zur Mitgliederversammlung hieß der Vorsitzende Kurt Freye im Heimathaus in Bippen zunächst zahlreiche Mitglieder willkommen, darunter den Ehrenvorsitzenden Werner Hollermann. Im Mittelpunkt des vergangenen Jahres stand die gelungene Feier zum 925-jährigen Bestehen der Gemeinde Bippen unter Federführung des Heimatvereins. Das abwechslungsreiche Programm wurde in etwa zwanzig Sitzungen zusammengestellt und vorbereitet. Das Fest endete in etwa mit einer schwarzen Null. Sodann ging Freye auf die weiteren Veranstaltungen ein, darunter Maibaumsetzen, Konzertabend, Ferienspaß mit Besichtigung des Technikmuseums und der Dampfmaschine sowie Kirchspielsternwanderung nach Lonnerbecke.

Finanzen: Den Kassenbericht legte Burkhardt Wiemann vor. Die Kassenlage hat sich positiv entwickelt. Dem Verein sind 76 neue Mitglieder beigetreten. Die Mitgliederzahl liegt jetzt bei etwa 300 Personen.

Otto Hermann-Haus: Das dem Heimatverein bedingungslos überlassene Gebäude ist inzwischen verkauft worden. Es beheimatet das Technikmuseum, eine umfangreiche, von Werner Hollermann aufgebaute, Sammlung von Geräten der Unterhaltungsindustrie aus drei Jahrhunderten. Die Exponate sollen demnächst aus- und im Keller des Feuerwehrhauses zwischengelagert werden. Zur Mithilfe haben sich die Jungschützen und die Jugendfeuerwehr bereit erklärt. Weitere Helfer würden gesucht. Ziel ist es, die Geräte der Öffentlichkeit später wieder zu präsentieren.

Wahlen: Kurt Freye, Wilhelm Huster und Burkhardt Wiemann wurden in ihren Ämtern bestätigt. Sandra Ortland verzichtete auf eine weitere Kandidatur. Dafür wurde Rita Els in den Vorstand gewählt. Neu hinzu kommt Angela Plagge.

Ausblick: Der Heimatverein plant den Bereich Dampfmaschine im Heimathaus attraktiver zu gestalten. Dafür soll ein Kompressorunterstand errichtet und das Fenster in der Halle vergrößert werden, so dass man von der Straße aus einen Blick in das Gebäude werfen kann.

In Sachen Sültemühle sind die Gespräche mit den beteiligten Grundstücksbesitzern positiv beendet worden. Zur Sanierung des abgängigen Teils der Anlage (Wasserrad, Zulaufrinne, Böschung) würden demnächst Förderanträge gestellt.

Über die Planungen zu einem Buch mit der Geschichte der Ortsteile und entsprechenden Höfen mit 1910 als Referenzjahr berichtete Wilfried Holthaus. „Wir suchen interessierte Personen, die uns helfen können“, sagte er. Helmut Tolsdorf sicherte die Unterstützung der Gemeinde zu.

Termine: 17. März Wanderung für alle, 28. März Arbeitskreis Genealogie, 30. April Maibaumsetzen, 1. Mai Frühwanderung, 18. Mai Fahrradtour, 2. Juni Sternwanderung Kreisheimatbund Bersenbrück nach Hollenstede, 7. Juni The Nigth of Musical auf dem Kuhlhoff, 16. Juni Kirchspielsternwanderung nach Vechtel, 30. Juni Sternwanderung des Wiehengebirgsverbandes nach Tütingen zur Aussichtsplattform.