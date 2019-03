Bippen. Was bedeutet die Sanierung der Dalumer Straße zwischen dem Ortseingang Bippen und Dalum für die Anlieger? Darüber informierte in dieser Woche der Landkreis im Sitzungssaal des Gemeindeverwaltung.

"Ihr Wissen von der Situation vor Ort ist uns wichtig" betonte Guido Ostholthoff, der Abteilungsleiter für Straßenbau und Straßenunterhaltung des Fachdienstes Straßen beim Landkreis Osnabrück. Oft seien es die Anlieger, die viel mehr vom Zustand der Straße und der Entwässerungssituation wüssten, so der Landkreisvertreter.

Über das Engagement des Landkreises Osnabrück in der Gemeinde Bippen freute sich auch Bürgermeister Helmut Tolsdorf, der die Anlieger ermunterte, jetzt und in nächster Zeit alle offenen Fragen mit dem Landkreis Osnabrück oder auch der Gemeinde anzusprechen. "So eine große Maßnahme ist immer eine Herausforderung", so der Bürgermeister, da sei Kommunikation alles. Übrigens, die wichtigste Person auf der Baustelle sei der Polier des Bauunternehmens, betonte Guido Ostholthoff, dieser wisse immer über die einzelnen Schritte auf der Baustelle Bescheid. Mit ihm könne alles ganz konkret abgesprochen werden.

Straße behält Breite von 5,5 Metern

Geplant sei es, die den Fahrbahnoberbau der Kreisstraße 117 auf einer Länge von 2,8 Kilometern exakt zwischen dem Ortsausgangsschild Bippen bis zur Ortschaft Dalum zu erneuern, erklärte der Landkreis-Teamsprecher für Straßenbau im Nordkreis, Andreas Hinken. Der heutige Aufbau sei "inhomogen", viele Reparaturmaßnahmen hätten ihre Spuren hinterlassen. Die Asphaltschicht werde komplett abgetragen, es finde eine sogenannte "grundhafte Erneuerung" statt, so Hinken. Die Straße behalte eine durchgehende Breite von 5,5 Metern. Das Höhenniveau verändere sich nicht. Die Radwege wären nur geringfügig betroffen.

Hatte der Landkreis bis zum Infoabend noch geplant, die Bushaltestellen Situation in Dalum so zu belassen, waren es konkrete Vorschläge und Angebote seitens der Bürger, die die Landkreisvertreter aufhorchen ließen. Wilhelm Rötker-Bruns schlug vor, die heutige Bushaltestelle im Dalumer Kurvenbereich auf die sich anschließende gerade Wegstrecke Richtung Bippen zu verlegen. Ein Fußweg für die kleinen und großen Fahrgäste entlang der Straße sei schnell gebaut. Die Idee werden die Landkreisvertreter jetzt zusammen mit der Planungsgesellschaft für den Nahverkehr (Planos) und der Gemeinde in einem Ortstermin besprechen.

Vollsperrung während der gesamten Bauzeit

Während der Bauzeit sei eine Vollsperrung der Straße aus Sicherheitsgründen unerlässlich, für die Anlieger sei die Zufahrt natürlich frei. Die Bauzeit betrage etwa acht Wochen. Die offizielle Umleitung werde über die Landesstraße 102 in Richtung Schwagstorf erfolgen. Der Busverkehr werde ebenfalls über die Landstraße 102 geführt. Für die Schülerbeförderung erarbeite das Busunternehmen Hülsmann gerade ein konkretes Konzept. Nach der Auftragsvergabe im Mai soll Baubeginn dann spätestens im Oktober sein.

Zahlreiche Frage hatten die Anlieger aus Bippen und Dalum parat. Nachdem geklärt wurde, dass die Straße nicht verlegt werden könne und die Baumallee unangetastet bleiben müsse, klärten die Teilnehmer ihre Anliegen rund um Themen wie die Zufahrt für Milchtankwagen, die Anfahrt von Pflegedienstes, dem Rettungswegeplan und vielem mehr. Die Teilnehmer sollten die Informationen gerne an die Nachbarn weitergeben, so Helmut Tolsdorf.