Vechtel. Zur Mitgliederversammlung im Feuerwehrhaus Vechtel hieß Ortsbrandmeister Rolf Tepe neben den Gästen aus Politik und Feuerwehrführung auch Abordnungen der Nachbarfeuerwehren willkommen.

Nach ersten Regularien, darunter die Protokollverlesung durch André Demel, erfolgte der Jahresbericht von Ortsbrandmeister Rolf Tepe.

Rückblick: Im vergangenen Jahr hat die Freiwillige Feuerwehr (FF) Vechtel einen Brand in der Spänezuführung der Heizung in der Firma Stöckel Fensterbau bekämpft. Dort kam es zu einem technischen Fehlalarm. Im Mittelpunkt aber standen die Nachbarschaftlichen Löschhilfen. Die Vechteler Blauröcke halfen viermal in Fürstenau sowie einmal in Bippen und auch beim Moorbrand in Meppen im Rahmen der Feuerwehrbereitschaft Nord. Weiterhin rückte die FF zu vier Hilfeleistungseinsätzen aus. Jeweils an zwei Donnerstagen im Monaten treffen sich die Mitglieder zur Aus- und Fortbildung.

Statistik: Der Feuerwehr gehören 28 aktive und sechs passive sowie zehn Mitglieder der Altersabteilung an. Die Vechteler Feuerwehrleute leisteten knapp 1095 Stunden Dienst, darunter 206 Brandeinsatzstunden und 118 Hilfeleistungsstunden.

Beförderungen/Ehrungen: Zum Oberfeuerwehrmann wurde Karsten Tepe befördert. Für 25-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurden Holger Bruns und Udo Wellen mit dem Niedersächsischen Ehrenzeichen durch Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken geehrt.

Wahlen: Gerätewart Karsten Tepe wurde in seinem Amt für drei weitere Jahre bestätigt. Aus dem Kommando schied Holger Bruns aus. Sein Bruder Andreas übernimmt dessen Aufgaben.

Grußworte: Im Namen der Samtgemeinde dankte Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken. Wie wichtig die Arbeit der Feuerwehren für die Dorfgemeinschaft ist, machte Bippens Bürgermeister Helmut Tolsdorf deutlich. Auf die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren und der Verwaltung sowie auf den kommenden Feuerwehrbedarfsplan ging Gemeindebrandmeister Reiner Berndsen ein. Besonders schnitt er die Problematik mit den Staffelfahrzeugen an. Sie können nur sechs Feuerwehrleute mitnehmen, sodass weitere Kräfte in privaten Fahrzeugen nachrücken müssen. Sie seien auch versichert, machte Benno Trütken deutlich. Für die gute Zusammenarbeit dankten sodann Wilfried Peters (Ortsbrandmeister Bippen), Gunnar Tetzlaff (Ortsbrandmeister Fürstenau) und Matthias Ventzke (stellvertretender Ortsbrandmeister Ohrtermersch/Ohrte).