Fürstenau. Ein Motorradfahrer ist am Freitagmorgen bei einem Unfall leicht verletzt worden.

Der 20-Jährige fuhr um 7.20 Uhr mit seinem Motorrad auf der B214 in Richtung Fürstenau und wollte rechts in die Antener Straße einbiegen. Auf regennasser Fahrbahn stürzte er, vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizei. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.