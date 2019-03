Vechtel. Das Theater in Vechtel war 50 Jahre lang die Leidenschaft von Dieter Holthaus. Als Schauspieler stand er 20 Jahre auf der Bühne, als Regisseur und Organisator hielt er 30 Jahre die Fäden und Textbücher in den Händen.





Zum Abschied seiner fünf Jahrzehnte dauernden Theaterkarriere in Vechtel schenkten ihm die Theaterspieler ein T-Shirt mit der Aufschrift „Regisseur“. Das hält er stolz beim Fototermin auf dem „Theaterplatz“ in die Kamera. Auch das Platzschild ist ein Geschenk der Theatertruppe zu einer anderen Gelegenheit. Beides sind nur Ausschnitte aus vielen Erinnerungen, wobei er den Begriff des „Regisseurs“ für sich gar nicht so gerne belegt. Er sah sich immer mehr als Organisator und Moderator. „Regie war eigentlich immer die Aufgabe aller“, mit dieser Beschreibung definiert Dieter Holthaus seine Auffassung von Teamarbeit.

Als 16-Jähriger angefangen

Als 16-jähriger stand er erstmalig auf der Bühne, das war 1969 und in der alten Gaststätte Brands, wo noch bis vor wenigen Jahren die Aufführungen stattfanden. Und wo die Laienspieler bei zahlreichen Proben während der Winterwochen ordentlich froren. Auch das gehört zu den Erinnerungen ebenso wie die Gastspiele auf den Bühnen in Fürstenau und Hahnenmoor, wo die Vechteler gleichfalls mit ihren Stücken Erfolge feierten.

Intensiv pflegen die Theaterspieler in Vechtel auch außerhalb der eigentlichen Theatersaison die Kontakte untereinander, kleine Sketche zu runden Geburtstagen oder Hochzeiten sind dabei Ehrensache. Zudem gelang es Dieter Holthaus, mit seiner Theaterbegeisterung auch seine Ehefrau Melinde anzustecken, die viele Jahre als Souffleuse und gelegentlich als Zweitbesetzung agierte. Die beiden Söhne waren begeisterte Laienspieler, bevor ihre Lebenswege sie von Vechtel wegführten.

Auswahl der Drehbücher heute leichter

Nach wie vor gibt es aber genügend Theaterbegeisterte im Dorf, die Lust auf Darstellung und Bühnenpräsenz haben und die vielen Probestunden dafür ebenso gern in Kauf nehmen wie die Kostüm- und Bühnenbildgestaltungen. Zuverlässigkeit ist wichtig im Team, weiß Holthaus. Erst wenn geklärt ist, wer mitspielt beim nächsten Stück, wird ein passendes Werk ausgesucht.

Die Auswahl ist heute per Internet leichter als früher, als erst mal einige Drehbücher bestellt und gelesen werden musten. Die sollten auf Hochdeutsch sein, war Holthaus‘ Devise in den vergangenen drei Jahrzehnten, denn dann können auch junge Leute mitspielen, die kein oder nur wenig Platt sprechen. Auch hier ist die junge Theatertruppe in Vechtel der spielende Beweis.

Erstmals als Zuschauer dabei

Zur gut funktionierenden Organisation gehörte auch die sukzessive Übergabe aller erforderlichen Aufgaben an seine Nachfolgerin Monika Harbecke, die ebenfalls schon seit vielen Jahren begeistert mitspielt. Das hat der Vechteler in den vergangenen Jahren stückweise umgesetzt und vertraut dabei auf seine Erfahrung ebenso wie auf ihr Können.

Die Premiere der diesjährigen Komödie „Funny Landing – Runter kommen sie alle“ am 1. März lässt sich Dieter Holthaus natürlich nicht entgehen und wird sie genießen – nach 50 Jahren erstmalig als Zuschauer,