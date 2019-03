Berge. Einstimmige Wiederwahlen des Vorstandes und Berichte über die Arbeit des vergangenen Jahres standen jetzt im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Vereins "Leuchtturm"

„Die Betreuungsangebote sind an einigen Tagen voll ausgeschöpft“ betonte die Leiterin der Kindergartengruppe, Katharina Bertke. Die neuen Öffnungszeiten würden von den Familien gut angenommen. So ist beispielsweise in der Betreuung mittwochs die maximale Zahl von zehn Kindern schon erreicht, so die Erzieherin.

Sie berichtete zudem über die vielfältigen Aktionen des Kindergartens im vergangenen Jahr. Die Besuche in der Bücherei, die Turntage, ein Klimaschutzprojekt, der Karneval, ein Musikprojekt mit Melanie Böggemann oder Aktionen mit dem Grashüpfer-Mobil des Landkreises. Besonders aufregend seien die Auftritte der Kinder anlässlich einer Hochzeitsfeier und beim Krippenspiel in der evangelischen Kirche gewesen.

Entwicklungsgespräche mit Eltern

Besonders freute sie sich, dass immer wieder Praktikanten der Oberschule am Sonnenberg ihre Arbeit unterstützen würden, so Katharina Bertke. Die Entwicklungsgespräche mit den Eltern über den Stand ihrer Kinder würden bei den Eltern sehr gut ankommen.

Die Großtagespflegestelle des Leuchtturms, die „Piraten-Gruppe“, sei im vergangenen Jahr von 13 Kindern im Umfang zwischen zwei und fünf Tagen in der Woche besucht worden. Es werde viel gemalt und gebastelt. Aber auch ein Maibaum-Setzen, ein Tag zur Zahngesundheit oder das Laterne-Basteln für einen Lichtermarsch seien – oft unterstützt von Eltern – immer wieder besondere Veranstaltungen für die Kinder.

Zehn Kinder in der Großtagespflegestelle

Aktuell besuchen zehn Kindern die Großtagespflegestelle. „Zudem kommen täglich ab 13 Uhr bis zu fünf Grundschulkinder nach der Schule zu uns“, so Katharina Bertke. Nach dem Mittagessen gehe es für die Kinder dann an die Hausaufgaben, anschließend gebe es eine freie Spielzeit bis 15 Uhr.

„Der Kindergarten kann in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiern“, so Ursula Oehmann. Der Leuchtturm an sich sei ursprünglich als nicht eingetragener Verein gegründet und habe vor 20 Jahren als Spielkreis einer Elterninitiative begonnen, so die zweite Vorsitzende. Die Änderung der Satzung sei dann im Jahr 2009 zum Zweck der Übernahme der Trägerschaft für eine Kindergartengruppe – damals noch im Auftrag der Gemeinde Berge – erfolgt. Heute ist der Verein rund 90 Mitglieder stark. Ein kleines Festprogramm für das Jubiläum werde gerade ausgearbeitet, so Sabine Fehrlage-Runge.

Die Wahlen zum Vorstand brachten einstimmige Ergebnisse: Sandra Plohr und Ursula Oehmann wurden in den Funktionen der ersten und zweiten Vorsitzenden bestätigt. Aktuell stehe am 16. März ein Elterneinsatz zur Reparatur der Geräte auf dem Spielplatz der Einrichtung bevor.