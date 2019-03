Fürstenau. Im Tonstudio der Kulturfabrik in Fürstenau sind jetzt zum ersten Mal die Sängerinnen und Sänger aus dem Unterrichtskurs von Gisa Wilfarth aufgetreten. Darunter sieben individuelle Einzeldarbietungen, ein Duett sowie ein Song, gesungen im Chor.

Durch alle Altersklassen hindurch gaben die neun Sängerinnen und Sänger ihre Stücke zum Besten. Viele der Gesangsbegeisterten traten zum ersten Mal vor Publikum auf und sprangen über ihren eigenen Schatten, das Mikrofon in die Hand zu nehmen und sich vor Publikum von der Musik leiten zu lassen. Dabei half, dass auch die Zuhörerschaft nicht ohne zu singen davonkam: Bei zweien der Lieder stand nämlich auch für die Besucher Mitmachen auf dem Programm, sodass nach Aufwärmübungen, wie dem „Abklopfen“ des Körpers und einem etwas amüsierenden Ausloten von den Grenzen der eignen Stimmkraft, auch sie etwas zu dem musikalischen Event beitragen konnten.

Begleitet wurden die Sänger von Markus Kusche und Gisa Wilfarth am Klavier sowie ihrem Partner und Bandkollegen Dennis Fehlauer an der Gitarre. Alles in allem ein gelungener Nachmittag mit vielen musikverliebten Kindern, Jugendlichen, Frauen und Männern, die gemeinsam ihr Hobby in der Kulturfabrik auslebten und erfolgreich auf die Probe stellen konnten, welche Fortschritte sie bereits in dem Unterricht bei Gisa Wilfarth erzielt haben.

„Jeder kann Singen lernen“

Die Osnabrückerin Gisa Wilfarth unterrichtet Pop- und Musicalgesang seit April vergangenen Jahres im Fürstenauer Kulturfabrik Tonstudio von Markus Kusche. Getreu dem Motto „Jeder kann Singen lernen“ verbringt sie dort mit ihren Schülerinnen und Schülern wöchentlich den Mittwoch, um mit ihnen an ihrer Stimme sowie den gesangstechnischen Fertigkeiten zu feilen. Derzeit hat sie in ihrem Kurs allerdings keine Plätze für neue Sägerinnen und Sänger frei, setzt Gesangsinteressierte jedoch gerne auf ihre Warteliste.

Ihre Schüler live auftreten zu sehen, habe sie stolz gemacht, erzählt Gisa Wilfarth nach dem Konzert. Die eigene Stimme sei etwas sehr Persönliches und Individuelles, sodass man bei einem Auftritt etwas von sich selbst preisgebe. Das mache es besonders interessant für den Zuschauer und gleichzeitig aufregend für den Sänger. Ihre Truppe habe die Songs jedoch gefühlvoll gemeistert, lobte Gisa Wilfarth ihre Talente.

Bereicherung für das kulturelle Angebot

Gisa Wilfarth singt selbst in der Band „Überfällig“, in der auch ihr Partner Dennis Fehlauer als Bassist spielt. Gemeinsam treten sie unter anderem auf Hochzeiten und Trauungen auf.

Auch Markus Kusche blickt zufrieden auf den unterhaltsamen Nachmittag zurück: „Es ist immer toll, wenn hier Musik gemacht wird, ganz egal, ob es um Gitarre, Schlagzeug, Flöte oder eben Gesang geht.“ Auch die Zusammenarbeit mit Gisa Wilfarth im Tonstudio sei eine wahre Bereicherung für das kulturelle Angebot in seinem Tonstudio. Er freue sich auf die Zukunft und weitere Auftritte ihrer Gesangsschüler.