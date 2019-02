Straßen im Bereich der neuen Windparks in Fürstenau werden saniert CC-Editor öffnen

Nach dem Abschluss der Bauarbeiten in den Windparks rund um Fürstenau müssen die Zufahrtsstraße saniert werden – wie hier die Straße Emskamp. Das soll nun geschehen. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Die Bauarbeiten in den Windparks "Seelberg-Utdrift", "Fürstenauer Mühlenbach" sowie "Settrup" in der Stadt Fürstenau sind abgeschlossen. Geblieben sind Schäden an einer Reihe von Zufahrtstraßen. Die werden nun behoben – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Parks. Dafür stehen 507.400 Euro zur Verfügung. Ob das Geld komplett benötigt wird, muss sich zeigen.