Schwagstorf. „Manege frei!“, heißt es am Freitagabend in Schwagstorf. Der Projekt-Circus Castelli gastiert mit Schwagstorfer Grundschülern und Kindergartenkindern auf dem Gelände vor dem St. Bartholomäus Kindergarten.

Um 17 Uhr beginnt die öffentliche Galaveranstaltung des Projekt-Circus Castelli. Der Eintritt kostet fünf Euro für Kinder und sieben Euro für Erwachsene. An der Abendkasse sind noch Karten zu haben.

Vom 25. Februar bis zum 1. März 2019 nimmt der Kindergarten in Kooperation mit der Grundschule an einem Zirkusprojekt teil. „Den Kindern wurden die verschiedenen Darbietungen vorgestellt, und sie konnten sich jeweils für ein künstlerisches Objekt entscheiden“, erklärt Karin Schräder, Lehrerin an der Grundschule. Jeden Tag trainieren sie nun 90 Minuten für ihren großen Auftritt am Freitag. „Am Freitag Vormittag findet die Generalprobe in Kostümen statt, zu der auch die Grundschulen und Kindergärten der umliegenden Ortschaften eingeladen sind“, so Ruth Sabelhaus, Leiterin des Kindergartens.

Geschäftiges Treiben herrscht auf der grünen Wiese im und um das Zirkuszelt.

Draußen werden angehende Clowns und Zauberer in die Geheimnisse der Magie eingeweiht, begleitet von Lasershow und Discomusik. Eifrig sind sie bei der Sache.

Im beheizten Zelt arbeitet das Trainer-Team mit den kleinen Akrobaten. Von der Zirkuskuppel wird ein Trapez heruntergelassen, an dem anmutige Figuren einstudiert werden. Die Bodenakrobaten zeigen Handstand und schlagen Rad. Wunderschöne Pyramidenformationen entstehen. Die Kinder haben schon am ersten Tag kleine Erfolgserlebnisse. Dann haben die Vorschulkinder ihren Einsatz. Hundedressur steht auf dem Programm. Auch das richtige Verbeugen will gelernt sein.