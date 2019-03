Fürstenau. Sie robben durch Schlamm, schwingen sich von einem Ring zum nächsten und absolvieren außerdem eine mehrere Kilometer lange Rennstrecke. Die Teilnehmer des Strong Vikings am Samstag, 9. März, im Fürsten Forest werden auch in diesem Jahr gefordert, denn der Veranstalter hat zahlreiche neue Hindernisse entwickelt.

Bereits seit Montag sind 15 Leute im Einsatz, um die insgesamt 45 Hindernisse aufzubauen. In der Woche vor der Veranstaltung kommen noch Zeltbauer dazu. Am Veranstaltungswochenende sind etwa 100 Leuten im Fürsten Forest, erzählt Marketing Manager Jan Ruch.





Viking Rings, Dragon’s Peg, Sprint of Faith und Berserker Crawl: Die Namen für einige der neuen Hindernisse klingen vielversprechend. Denn 2019 wird es vor allem im Parcours viele Neuerungen gebe. Die Entwickler haben zwölf neue Hindernisse über den Winter erarbeitet. Weitere sollen folgen, sagt Ruch. Von Veranstaltung zu Veranstaltung werden immer neue Hindernisse eingesetzt und die Teilnehmer können so immer Neues erleben. Einige feiern in Fürstenau ihre Premiere, verspricht Ruch.





"Das heimliche Highlight sind aber für alle die Mud Trenches. Schlammhügel, getrennt durch Wassergräben. Wann kann man sich im Alltag schonmal so richtig, akzeptiert dreckig machen?", sagt Ruch.

Die Teilnehmer können zwischen den Strecken Lightning (7 Kilometer), Warrior (13 Kilometer), Beast (19 Kilometer) oder sogar der Marathon-Distanz wählen. Je nach Distanz wächst aber auch der Anspruch von Hindernissen und Gelände.

Der Veranstalter rechnet mit insgesamt 4000 Teilnehmern, von denen etwa 150 den Iron Viking, also den Marathon mit 100 Hindernissen, in Angriff nehmen werden. Der findet zum ersten Mal in Fürstenau statt. Die Teilnehmer laufen die Strecken mehrfach, erklärt Ruch. Die Herausforderung sei die Distanz, gepaart mit der Kraftanstrengung der Hindernisse und der maximalen Laufzeit von 7,5 Stunden. Der Lauf startet um 10 Uhr. "Die meisten Läufer benötigen zwischen fünf und sechs Stunden" für die 42 Kilometer, schätzt er.

Um eine solche Strecke bewältigen zu können, sei regelmäßiges Training unabdingbar. "Kraft- und Ausdauertraining müssen gleichermaßen an mehreren Tage in der Woche stattfinden. Neben der Belastung eines normalen Marathons warten ja auch noch die unterschiedlichen Hindernisse", betont Ruch.



Fürstenau ist dieses Jahr außerdem Teil der OCR Series, einer Rennserie, die in allen Strong Viking Ländern stattfindet. Die Läufer, die daran teilnehmen, absolvieren die 19-Kilometer-Distanz und starten um 9.40 Uhr.

Begeistert ist Ruch von der Strecke im Fürsten Forest. Die Strecke sei sehr abwechslungsreich – Wald-, Heide-, Sandflächen teilweise industriell bearbeitet, teilweise geformt durch die Off-Road Fahrzeuge. "Das Gelände liefert nicht nur wechselnde Eindrücke, sondern stellt auch eine Herausforderungen in sich dar", sagt er.

Infos für Zuschauer Wer nicht selber teilnehmen will, kann den Wikingern, wie sich die Teilnehmer auch nennen, zuschauen und sie anfeuern. Die Highlights der Veranstaltung sind immer in der Nähe des Star- und Zielgeländes. Der Eintritt ist kostenfrei. Die Veranstaltung am Samstag, 9. März, beginnt um 9 Uhr.