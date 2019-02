Bippen. „Zauberhafter Klingelbeutel“ hieß der bezaubernde Abendempfang der Kirchengemeinde St. Georg Bippen mit Superintendent Hans Hentschel, der im Sommer in den Ruhestand gehen wird.

Viele Gäste aus Bippen und den umliegenden Gemeinden drängten sich in das Gotteshaus, um sich von den Darbietungen verzaubern zu lassen. Zunächst brachte der Posaunenchor unter der Leitung von Jan Schepmann das Publikum in magische Stimmung. Im Namen des Kirchenvorstandes begrüßte Kerstin Meyer die erwartungsvollen Gäste: „Heute erstrahlt unsere Kirche in einem zauberhaften Licht“ stellte sie mit Blick auf die farbige Hintergrundbeleuchtung des Altares fest.

Pastor Jürgen Loharens schenkte dem scheidenden Superintendenten für seine Zeit in England eine Flasche Wein mit Berger Etikett, eine original englische Keksdose mit köstlichen deutschen Pralinen, und der Posaunenchor ließ das patriotische Lied des englischen Komponisten Thomas Augustine Arne „Rule Britannia“ erklingen.

Die andere Seites des Kirchenmannes

„Ich freue mich, Sie heute Abend beim verspäteten Bippener Neujahrsempfang unterhalten zu dürfen“, begann Hans Hentschel seine Performance, und verwandelte ein rotes und ein blaues Tuch mittels einer „Reformationsröhre“ in grüne und gelbe Tücher. Von den verblüfften Zuschauern erntete er verdienten Applaus. Sie lernten den Superintendenten von einer ganz anderen Seite kennen.

Während er das Publikum mit vergnüglichen Plaudereien unterhielt, reihten sich seine Kunststücke wie Perlen auf einer Schnur. Er zeigte den staunenden Gästen seine Sammlung von zauberhaften Klingelbeuteln. In den kleinsten steckte er ein Ei, das er durch eine Stichflamme in ein Küken verwandelte.





„Zum Zaubern kam ich, als ich mich in einem Gottesdienst langweilte und merkte, dass ich Taschentücher dressieren kann“, leitete er zum nächsten Zaubertrick über, nahm ein Tuch, würzte es mit einem Schuss „Mag(g)ie“ und ließ es senkrecht in der Luft stehen. Zwischendurch brachte er einen Klingelbeutel mit Fahrradklingel auf den Weg und bat um eine Kollekte für die Jugendarbeit in England. Hier wird er nach seinem Ruhestand ab dem 1. August sieben kleine Gemeinden betreuen. So war denn immer wieder ein fröhliches Klingeln zu hören, wenn eine Gabe im Klingelbeutel landete. In seiner Kindheit wurde Hans Hentschel häufig von seinem Vater ermahnt: „Junge, mach keinen Firlefanz“. „Daraus entstand dann mein Künstlername „Firlehans“, verriet der Zauberer.

Fingerfertiger Luftballonkünstler

Während seines Studiums in Marburg habe er mit einem chinesischen Theologiestudenten ein Zimmer geteilt, setzte er seine muntere Plauderei fort. Mithilfe eines Zuschauers demonstrierte er, wie in China Wäschestücke an eine vertikale Wäscheleine geknotet werden und löste diese im Handumdrehen trotz der dreifachen Knoten. Er überraschte die Besucher auch als fingerfertiger Luftballonkünstler. So entstand ein kleiner Hund mit einem langen Schwanz, über den er eine Röhre stülpte, gab eine Prise Zaubersalz dazu und forderte eine Zuschauerin auf, diesen mit einer ca. 30 cm langen Nadel und Faden zu durchstechen, ohne dass der Ballon platzte.

„Eine Kirchengemeinde wie Bippen setzt sich zusammen aus vielen unterschiedlichen Menschen: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Männer, Frauen, Alte, Junge. Alle bringen Erwartungen mit an den Pastor und den Kirchenvorstand. Diese unterschiedlichen Gruppen werden zusammen gehalten durch den Heiligen Geist“, stellte Hans Hentschel fest. Symbolisch für die verschiedenen Wünsche band er vier Tücher in den Farben rot, blau, grün und gelb mit einem weißen Tuch zusammen, beförderte alles in den zauberhaften Klingelbeutel, in den die Gäste hineinpusten mussten und siehe da, die Tücher waren auf wundersame Weise zu einem großen Tuch zusammengefügt.