Fürstenau. Hartmuth Münch bleibt noch für ein Jahr Vorsitzender der Fürstenauer FDP. Dafür votierten jetzt die Mitglieder auf ihrer Jahreshauptversammlung.

Rückblick: Bei den vergangenen Wahlen zum Bundestag und zum niedersächsischen Landtag sei die FDP sehr erfolgreich gewesen, betonte Hartmuth Münch in seinem Bericht, mit dem er die Mitgliederversammlung im Hotel am Markt im Herzen Fürstenaus eröffnete. Zum Erfolg auf den Ebenen seien auch aktive Ortsvereine wichtig, daher freue er sich, dass die Zahl der FDP-Mitglieder in Fürstenau von ehemals neun jetzt auf 14 angestiegen sei, so der Vorsitzende. Zudem habe es eine deutliche Verjüngung in der Altersstruktur gegeben, da viele davon in der Altersklasse zwischen 20 und 40 Jahren seien.

Kasse: Hans-Peter Treichel berichtete, dass im vergangenen Jahr 1444 Euro Beiträge geleistet wurden. Dabei hätten eine Sonderumlage und die Anteile für den Bundes- und Landesverband die Kasse belastet, so dass am Jahresende 2018 noch ein Kassenbestand von 391 Euro übrig geblieben sei. In diesem Jahr würde sich die Finanzsituation aber deutlich besser darstellen, so der Schatzmeister.



Wahlen: Die Wahlen zum Vorstand verliefen eben so schnell wie unaufgeregt: Hartmut Münch, für den der Vorschlag, wie für alle weiteren Vorstandsposten auf Wiederwahl lautete, räumte mit einem Augenzwinkern ein, dass er ja eigentlich bereits ein "Fossil" sei, nachdem er jahrzehntelang den Fürstenauer Liberalen vorgestanden habe. Er stehe jetzt, wenn es die Mitglieder so wünschten, noch für ein Jahr zur Verfügung und freute sich besonders darüber, dass ein jüngerer Nachfolger sich bereit erklärt habe, im nächsten Jahr das Amt zu übernehmen. Wer das genau sei, würde der Öffentlichkeit noch nicht verraten.

Auch Hans-Peter Treichel betonte, dass er bereits seit über 30 Jahren die Kasse des Ortsvereins verwalte. Dieses möge dann seine letzte Wahlperiode für zwei Jahre sein. Auch er wurde einstimmig von den Mitgliedern gewählt. Ebenso einstimmig verlief die Wiederwahl von Jan-Uwe Hacker als stellvertretender Vorsitzender, Max Paul Treichler als Schriftführer und Otto von Below als Beisitzer.

Berichte: Neben der bevorstehenden Europawahl und einem damit verbundenen innigen Bekenntnis der Liberalen zu Europa interessierten sich die Mitglieder vor allem für die Berichte der beiden Ratsherren der FDP in den Fürstenauer Kommunalparlamenten. Max Paul Treichler berichtete unter anderem über Probleme bei den Spielregeln für die Förderprogramme zur Innenstadtentwicklung und die damit verbundene Verteilungsproblematik. Künftig wolle er das Thema des Wohnungsbaus als eine zentrale Herausforderung für die Stadt Fürstenau noch weiter forcieren. Aus seiner Sicht würden zu viele Themen zu oft immer wieder nach hinten gestellt, so der Ratsherr.

Im Samtgemeinderat sei das Thema Bildung und Familien der Handlungsschwerpunkt, sagte Ratsmitglied Jan-Uwe Hacker. Hier gehe es beispielsweise um die weitere Sanierung der IGS die sowohl von der Grundsubstanz als auch vom Grad der Digitalisierung dringend unterstützt werden müsse. Das gelte auch für den dringend erforderlichen Parkplatzausbau an der Schule. "Die IGS muss sich täglich dem Wettbewerb mit anderen Schulen stellen, da müssen wir stärker unterstützen" so der Samtgemeindevertreter, der zugleich auch Mitglied des Kreisvorstandes der FDP im Landkreis Osnabrück ist.

Der Kreisvorstand sei es auch, der bei der zugleich mit der Europawahl am 26. Mai stattfindenden Direktwahl des Landrates für den Landkreis Osnabrück dazu tendiere, den Amtsinhaber Michael Lübbersmann zu unterstützen. Beim nächsten Kreisparteitag am 29. März in Wallenhorst würden sie aber auch den weiteren Kandidaten das Wort gönnen.